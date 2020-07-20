Недопоступления в Пенсионный фонд сократились почти на 1 млрд грн

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В июне этого года недопоступления в Пенсионный фонд составили около 2,5 млрд грн, что почти на 1 млрд меньше, чем в мае (3,4 млрд грн), сообщила министр соцполитики Марина Лазебная в интервью Фокусу. И выразила уверенность, что пенсии будут выплачиваться без задержек и своевременно.
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“Минувшие три месяца были шоковыми для всех. Из-за карантина останавливались целые отрасли, экономика не работала. В этот период были недопоступления в Пенсионный фонд. Но в июне ситуация улучшилась, если так продолжится, то мы почти выйдем на плановые показатели по году”, – отметила она.
По словам Лазебной, госбюджет в случае возникновения существенного дефицита обязательно будет дотировать Пенсионный фонд. Также в госбюджете предусмотрен фонд по борьбе с последствиями COVID-19, из которого также можно финансировать ПФУ.
Напомним, в следующем году Украину ожидают три этапа небольшого повышения пенсий. Во-первых, 1 марта 2021-го проведут индексацию. Во-вторых, 1 июля и 1 декабря вырастет размер прожиточного минимума, и, соответственно, состоится автоматический перерасчет минимальных пенсий.
По данным опроса компании Research & Branding Group, полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.
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