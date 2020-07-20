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На счета неплатежеспособных банков в I полугодии поступило 2,8 миллиарда

На счета неплатежеспособных банков в I полугодии поступило 2,8 миллиарда

На счета неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за I полугодие 2020 года поступило 2,835 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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“В течение января-июня 2020 года на счета неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда, поступило 2 834,9 млн грн. В частности, поступления средств от реализации активов за первое полугодие составили 2 595,6 млн грн, погашения кредитов – 224,4 млн грн, аренды имущества – 15,0 млн грн”, – говорится в сообщении.

Больше всего средств от реализации имущества за первое полугодие получили:

  • ПАО КБ “Надра” – 591,2 млн грн;
  • АО “Дельта Банк” – 500,2 млн грн;
  • ПАО “ВиЭйБи” – 380,9 млн грн;
  • АО “ВТБ Банк” – 373,2 млн грн;
  • АО “Имэксбанк”- 218,7 млн грн.

В июне 2020 года сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 420,7 млн грн. В частности, от реализации активов сумма поступлений составила 400,0 млн грн. По объемам поступлений от продажи имущества лидировали, в частности: АО “Имэксбанк” – 193,8 млн грн; АО “Дельта Банк” – 114,1 млн грн; АО “Родовид Банк” – 44,8 млн грн; ПАО “Радикал Банк” – 13,9 млн грн; АО “ВТБ Банк” – 13,0 млн грн.

Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособных банков в июне 2020 года получили 19,5 млн грн, аренды имущества – 1,2 млн грн. От погашения ценных бумаг в январе-июне 2020 года средства не поступали.

По материалам УКРИНФОРМ
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