На счета неплатежеспособных банков в I полугодии поступило 2,8 миллиарда

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На счета неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за I полугодие 2020 года поступило 2,835 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
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“В течение января-июня 2020 года на счета неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда, поступило 2 834,9 млн грн. В частности, поступления средств от реализации активов за первое полугодие составили 2 595,6 млн грн, погашения кредитов – 224,4 млн грн, аренды имущества – 15,0 млн грн”, – говорится в сообщении.
Больше всего средств от реализации имущества за первое полугодие получили:
В июне 2020 года сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 420,7 млн грн. В частности, от реализации активов сумма поступлений составила 400,0 млн грн. По объемам поступлений от продажи имущества лидировали, в частности: АО “Имэксбанк” – 193,8 млн грн; АО “Дельта Банк” – 114,1 млн грн; АО “Родовид Банк” – 44,8 млн грн; ПАО “Радикал Банк” – 13,9 млн грн; АО “ВТБ Банк” – 13,0 млн грн.
Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособных банков в июне 2020 года получили 19,5 млн грн, аренды имущества – 1,2 млн грн. От погашения ценных бумаг в январе-июне 2020 года средства не поступали.
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