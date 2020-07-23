Пенсии вырастут вдвое – какой будет пенсионная реформа, – Минсоцполитики

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Министр соцполитики Марина Лазебная считает, что существующая пенсионная система несправедлива по отношению к большей части пенсионеров, поэтому она нуждается в системном реформировании.
Об основных направлениях изменений она рассказала в интервью Фокусу.
В Украине должен остаться солидарный уровень пенсионной системы (сейчас вся система такая. – Ред.). Но в нынешних условиях он не может обеспечить достойный уровень жизни в старости, поэтому солидарный уровень нужно дополнить накопительным.
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При этом хотят упорядочить солидарную систему, ввести единые прозрачные правила индексации пенсий, уменьшить разрыв между минимальной и максимальной пенсиями, увеличить размеры пенсий.
Законодательство Украины еще с 2004 года предусматривает создание второго уровня пенсионной системы – общеобязательного накопительного. Для его запуска Верховная Рада должна рассмотреть проект закона №2683, поданный в конце 2019-го. Он внедряет накопительную систему с 2021 года, но первые два года предлагается выделить на создание необходимых институтов: пенсионного казначейства, центрального администратора пенсионной системы второго уровня.
Однако Лазебная считает, что новые институты создавать не нужно. Их вполне могут заменить существующие структуры. “Если позиция министерства найдет поддержку, то в 2021 году выделим полгода на подготовку, а с 1 июля 2021-го запустим второй уровень системы”. – сказала она.
Сейчас обсуждается вариант, при котором за счет уменьшения налога на доходы физлиц в накопительную систему будут отчисляться 2% самим работником, и еще 2% за счет ЕСВ будет отчислять работодатель. Министерство финансов должно посчитать, есть ли компенсаторы, которые покроют недопоступления в солидарную пенсионную систему при такой схеме.
Лазебная считает, что одновременная работа солидарной и накопительной систем позволит людям получать пенсии на уровне не ниже 40% своей официальной заработной платы. А без внедрения накопительных компонентов солидарная система обеспечит получение только 18% зарплаты. То есть средняя пенсия может вырасти более чем в два раза.
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