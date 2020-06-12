В Украине выросла средняя пенсия

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Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что средний размер пенсии в Украине вырос до 3 тысяч 400 гривен.
Об этом она сказала на брифинге в среду, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
“С 1 апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в размере 500 гривен. На днях Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается введение новой надбавки на уход одиноким пенсионерам в возрасте 80+. Размер помощи составит 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и составит около 700 гривен”, – заявила Марина Лазебная.
После подписания Закона Президентом пенсионерам будут начисляться эти средства с января 2020 года, то есть с учетом периода, который уже истек.
Кроме того, 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5 тыс. гривен, получили одноразовую денежную помощь в размере 1000 гривен.
“Для 8,4 млн пенсионеров в мае были проиндексированы на 11% пенсии, средний размер повышения составил 260 гривен. Размер средней пенсии вырос до 3400 гривен.”, – сказала Лазебная.
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