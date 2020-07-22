Украинцы получили вдвое меньше загранпаспортов, чем в прошлом году

За 7 месяцев года более 978 тысячам украинцев выдали паспорта гражданина Украины для выезда за границу, что более чем в два раза меньше, чем в прошлом году, так как в 2019 году за аналогичный период выдали 2,1 млн загранпаспортов.

Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

“По результатам рассмотрения и в пределах компетенции сообщаем, что количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу, с 1.01.2020 года по 18.07.2020 года составляет 978 242. За аналогичный период 2019 года – 2 млн 191 тысяча 930”, – говорится в сообщении.

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Сообщается, что в течение мая-июня 2020 года количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу составляло 175 248.

“Принимая во внимание показатели количества выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу в течение последних четырех месяцев 2020 года, а именно март 2020 года – 174 144, апрель 2020 года – 50 189, май 2020 года – 70 858, июнь 2020 года – 104 390, можно констатировать, что спрос на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не увеличился”, – указано в ответе на запрос.

Справка Finance.ua:

22 апреля 2020 года Минцифры презентовало ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”.

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о том, что выезд за границу с 1 июня доступен по электронному паспорту в мобильном приложении «Дія».