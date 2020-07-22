0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

Украинцы получили вдвое меньше загранпаспортов, чем в прошлом году

Украинцы получили вдвое меньше загранпаспортов, чем в прошлом году

За 7 месяцев года более 978 тысячам украинцев выдали паспорта гражданина Украины для выезда за границу, что более чем в два раза меньше, чем в прошлом году, так как в 2019 году за аналогичный период выдали 2,1 млн загранпаспортов.

Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

“По результатам рассмотрения и в пределах компетенции сообщаем, что количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу, с 1.01.2020 года по 18.07.2020 года составляет 978 242. За аналогичный период 2019 года – 2 млн 191 тысяча 930”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Украинцы по-новому будут подтверждать свои идентификационные номера

Сообщается, что в течение мая-июня 2020 года количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу составляло 175 248.

“Принимая во внимание показатели количества выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу в течение последних четырех месяцев 2020 года, а именно март 2020 года – 174 144, апрель 2020 года – 50 189, май 2020 года – 70 858, июнь 2020 года – 104 390, можно констатировать, что спрос на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не увеличился”, – указано в ответе на запрос.

Справка Finance.ua:

  • 22 апреля 2020 года Минцифры презентовало ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”.
  • Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о том, что выезд за границу с 1 июня доступен по электронному паспорту в мобильном приложении «Дія».
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.