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100 км на одном заряде: в Чехии презентовали новый электробайк (фото, видео)

100 км на одном заряде: в Чехии презентовали новый электробайк (фото, видео)

Компания Kuberg, которая базируется в Чехии и специализируется на производстве легких электрических мотоциклов для бездорожья, представила новую модель. Электробайк под названием Kuberg Ranger получил неординарный дизайн и может использоваться как электроскутер или как электрический маунтинбайк.

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Kuberg Ranger оснащен электромотором мощностью 18,8 л.с., который позволяет развивать скорость до 80 км/ч, а также двумя аккумуляторными батареями по 1,15 кВт/ч. Запас хода на одном заряде составляет 100 километров. В оснащение также вошли 4-поршневые гидравлические дисковые тормоза Tektro Orion, 180-мм вилка Manitou Dorado и задний амортизатор DNM Burner.

Кроме того, для Kuberg Ranger предусмотрен грузовой прицеп, который можно присоединить к байку при помощи буксировочного крюка. Грузоподьемность модели составляет 30 кг. Этого вполне достаточно, чтобы взять с собой кемпинг или другое снаряжение.


Фото: autocentre.ua

Стоимость базовой версии Kuberg Ranger стартует от 4000 долларов, а модель более высокого класса, с различными надстройками и прицепом обойдется в 5000 долларов. Предзаказ будет открыт в ближайшее время.

По материалам autocentre.ua
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