Компактный электровелосипед Fido сможет проехать 100 км на одном заряде (фото, видео)

Среди жителей городов все большей популярностью пользуется различный электрический транспорт. Чаще всего можно встретить людей на электросамокате или моноколесе, но существуют еще и электровелосипеды. Именно к таким относится новый FIIDO D11, отличающийся значительным запасом хода и компактностью.

Электровелосипед FIIDO D11 успешно собрал финансирование на краудфандинговой платформе indiegogo и совсем скоро его можно будет официально приобрести.

Благодаря легкой раме из алюминия FIIDO D11 весит всего 12,9 кг. Кроме того, по сравнению с более традиционными аналогами он заметно компактнее, а возможность сложить его пополам и вовсе сводит занимаемое пространство до минимума. Кроме того, руль также складывается, а сиденье опускается, в результате чего велосипед без проблем помещается в багажник даже небольшого автомобиля. Стоит также отметить, что за свой дизайн байк получил престижную премию Red Dot Award.



Фото: 24 канал

Велосипед оснащен семью передачами от Shimano, но при переключении на электродвигатель есть только три передачи. Он оснащен двигателем мощностью 250 Вт, что позволяет развивать скорость до 25 км/ч. На одном заряде FIIDO D11 способен проехать до 100 километров.

Продажи FIIDO D11 стартуют позже в этом месяце на краудфандинговой платформе Indiegogo. Его цена пока не объявлена, но по предзаказу производитель обещает скидку в размере 38%.