Компактный электровелосипед Fido сможет проехать 100 км на одном заряде (фото, видео)

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Среди жителей городов все большей популярностью пользуется различный электрический транспорт. Чаще всего можно встретить людей на электросамокате или моноколесе, но существуют еще и электровелосипеды. Именно к таким относится новый FIIDO D11, отличающийся значительным запасом хода и компактностью.
Электровелосипед FIIDO D11 успешно собрал финансирование на краудфандинговой платформе indiegogo и совсем скоро его можно будет официально приобрести.
Благодаря легкой раме из алюминия FIIDO D11 весит всего 12,9 кг. Кроме того, по сравнению с более традиционными аналогами он заметно компактнее, а возможность сложить его пополам и вовсе сводит занимаемое пространство до минимума. Кроме того, руль также складывается, а сиденье опускается, в результате чего велосипед без проблем помещается в багажник даже небольшого автомобиля. Стоит также отметить, что за свой дизайн байк получил престижную премию Red Dot Award.
Фото: 24 канал
Велосипед оснащен семью передачами от Shimano, но при переключении на электродвигатель есть только три передачи. Он оснащен двигателем мощностью 250 Вт, что позволяет развивать скорость до 25 км/ч. На одном заряде FIIDO D11 способен проехать до 100 километров.
Продажи FIIDO D11 стартуют позже в этом месяце на краудфандинговой платформе Indiegogo. Его цена пока не объявлена, но по предзаказу производитель обещает скидку в размере 38%.
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