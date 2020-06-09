0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

Компактный электровелосипед Fido сможет проехать 100 км на одном заряде (фото, видео)

Компактный электровелосипед Fido сможет проехать 100 км на одном заряде (фото, видео)

Среди жителей городов все большей популярностью пользуется различный электрический транспорт. Чаще всего можно встретить людей на электросамокате или моноколесе, но существуют еще и электровелосипеды. Именно к таким относится новый FIIDO D11, отличающийся значительным запасом хода и компактностью.

Электровелосипед FIIDO D11 успешно собрал финансирование на краудфандинговой платформе indiegogo и совсем скоро его можно будет официально приобрести.

Благодаря легкой раме из алюминия FIIDO D11 весит всего 12,9 кг. Кроме того, по сравнению с более традиционными аналогами он заметно компактнее, а возможность сложить его пополам и вовсе сводит занимаемое пространство до минимума. Кроме того, руль также складывается, а сиденье опускается, в результате чего велосипед без проблем помещается в багажник даже небольшого автомобиля. Стоит также отметить, что за свой дизайн байк получил престижную премию Red Dot Award.


Фото: 24 канал

Велосипед оснащен семью передачами от Shimano, но при переключении на электродвигатель есть только три передачи. Он оснащен двигателем мощностью 250 Вт, что позволяет развивать скорость до 25 км/ч. На одном заряде FIIDO D11 способен проехать до 100 километров.

Продажи FIIDO D11 стартуют позже в этом месяце на краудфандинговой платформе Indiegogo. Его цена пока не объявлена, но по предзаказу производитель обещает скидку в размере 38%.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.