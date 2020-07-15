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Рада приняла за основу закон об "инвестиционных нянях"

Рада приняла за основу закон об "инвестиционных нянях"

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3760 об “инвестиционных нянях”. Автор проекта – президент Владимир Зеленский. За это проголосовали 244 нардепа.

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Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Они получат прямой договор с правительством.

“Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что у них есть не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности”, – ранее уверяли в Офисе президента.

Также эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их с начала проекта до его завершения. Получат они и до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более чем 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.
  • Украине нужны не “инвестняни”, а защита собственности от рейдеров – считают эксперты. Украина на уровне государства не защищает право собственности. Более того, зачастую в схемах рейдерства задействованы государственные функционеры.

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По материалам Finance.UA
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