Самая низкая в истории Украины. НБУ уменьшит учетную ставку до 5% - Goldman Sachs

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Аналитики Goldman Sachs ожидают, что НБУ продолжит снижать свою учетную ставку.
Об этом говорится в аналитической записке для клиентов инвестбанка, имеющейся в распоряжении НВ Бизнес.
В Goldman полагают, что в четверг, 23 июля, правление Национального банка Украины (НБУ) может снизить учетную на 1 п.п. – до 5% годовых.
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«Учитывая масштабы экономического шока и слабую динамику инфляции, мы считаем, что агрессивное смягчение оправданно. Поскольку мы также прогнозируем, что инфляция останется относительно низкой в этом году (в среднем 3,3% в 2020 году), мы полагаем, что НБУ обеспечит дальнейшие сокращение, – говорится в отчете инвестбанка. – Мы ожидаем, что НБУ сократит учетную ставку до 5% к концу третьего квартала».
В Deutsche Bank считают, что НБУ снизит учетную ставку до 5,5% с последующим ее повышением в 2021 до 7%.
«Период резкого снижения учетной ставки завершился. Реальная ставка (за вычетом инфляции) была одной из самых высоких в мире – 6,2% до снижения и 4,2% – после снижения. Но все еще есть ресурс к снижению. Мы видим 5,5% на конец года и ожидаем постепенного ускорения темпов роста цен – до верхнего диапазона, который НБУ поставил себе в качестве целевого. А со 2 апреля 2021 уже возможно начало цикла повышения ставки», – прокомментировал финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.
Новый глава центробанка Кирилл Шевченко считает, что НБУ следует продолжить политику снижения учетной ставки, которая на данном этапе находится на уровне 6% годовых.
«НБУ должен сохранять политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, конечного бенефициара, заемщиков банков», – сказал Шевченко в ходе его представления в должности главы НБУ президентом Владимиром Зеленским в понедельник.
Напомним, что 12 июня НБУ принял решение снизить учетную ставку до самого низкого уровня в истории независимой Украины – с 8% до 6% годовых.
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