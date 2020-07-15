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Сколько стоит жилье в разных районах Киева (инфографика)

Сколько стоит жилье в разных районах Киева (инфографика)

На рынке новостроек Киева самые дорогие квартиры продают в Печерском районе.

Об этом свидетельствует аналитика портала СтройОбзор.

Цены за метр квадратный по районам столицы в июне:

  • Печерский – 54 978 грн;
  • Шевченковский район – 35 136 грн;
  • Оболонский район занимаем третье место среди самых дорогих – 26 278 грн. за кв. м;
  • Днепровский район – 25 773 грн. за кв. м;
  • Голосеевский район – 24 625 грн. за кв. м;
  • Святошинский – 24 470 грн. за «квадрат»;
  • Соломенский – 23 233 грн. за кв. м.


Инфографика: СтройОбзор

В последней тройке разместились Подольский район – 23 063 грн. за кв. м, Дарницкий – 22 137 грн. за кв. м и Деснянский район, где метр квадратный может обойтись в 20 009 грн.

Справка Finance.ua:

  • С января по июль 2020 года средняя цена на вторичке в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,5%, в гривнах увеличилась – на 7,7%.
  • Средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева, по данным ЛУН, в течение месяца выросла в гривне всего на 100 грн, или 0,7% — до 14,9 тыс. грн/кв. м.

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По материалам Finance.UA
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