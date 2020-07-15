Сколько стоит жилье в разных районах Киева (инфографика)

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На рынке новостроек Киева самые дорогие квартиры продают в Печерском районе.
Об этом свидетельствует аналитика портала СтройОбзор.
Цены за метр квадратный по районам столицы в июне:
Инфографика: СтройОбзор
В последней тройке разместились Подольский район – 23 063 грн. за кв. м, Дарницкий – 22 137 грн. за кв. м и Деснянский район, где метр квадратный может обойтись в 20 009 грн.
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