Сколько стоит жилье в разных районах Киева (инфографика)

На рынке новостроек Киева самые дорогие квартиры продают в Печерском районе.

Об этом свидетельствует аналитика портала СтройОбзор.

Цены за метр квадратный по районам столицы в июне:

Печерский – 54 978 грн;

Шевченковский район – 35 136 грн;

Оболонский район занимаем третье место среди самых дорогих – 26 278 грн. за кв. м;

Днепровский район – 25 773 грн. за кв. м;

Голосеевский район – 24 625 грн. за кв. м;

Святошинский – 24 470 грн. за «квадрат»;

Соломенский – 23 233 грн. за кв. м.



Инфографика: СтройОбзор

В последней тройке разместились Подольский район – 23 063 грн. за кв. м, Дарницкий – 22 137 грн. за кв. м и Деснянский район, где метр квадратный может обойтись в 20 009 грн.

Справка Finance.ua:

С января по июль 2020 года средняя цена на вторичке в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,5%, в гривнах увеличилась – на 7,7%.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева, по данным ЛУН , в течение месяца выросла в гривне всего на 100 грн, или 0,7% — до 14,9 тыс. грн/кв. м.

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