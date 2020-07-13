Квартиры на киевской вторичке за 1 полугодие подорожали на 7,7% в гривне

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С января по июль 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,5%, в гривнах увеличилась – на 7,7%.
Об этом свидетельствует аналитика портала “Столичная недвижимость”.
В июне средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1421 долл.США/кв. м, относительно мая средняя цена увеличилась на 1,4%. В национальной валюте – на 0,8% до 38 237 грн/кв.м (±0,8%).
Цены на дешевое/дорогое жилье:
Средние цены продаваемых квартир по расположению и количеству комнат:
Чаще всего квартиры продавали в таких районах:
Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском – по 7%, Святошинском – 6%, Деснянском – 4%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл.США – 45%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл.США – 19%, от 150 до 250 тыс. долл.США – 15%, до 50 тыс. долл.США – 14% и от 250 тыс. долл.США – 7%.
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