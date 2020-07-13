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Квартиры на киевской вторичке за 1 полугодие подорожали на 7,7% в гривне

Квартиры на киевской вторичке за 1 полугодие подорожали на 7,7% в гривне

С января по июль 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,5%, в гривнах увеличилась – на 7,7%.

Об этом свидетельствует аналитика портала “Столичная недвижимость”.

В июне средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1421 долл.США/кв. м, относительно мая средняя цена увеличилась на 1,4%. В национальной валюте – на 0,8% до 38 237 грн/кв.м (±0,8%).

Цены на дешевое/дорогое жилье:

  • относительно мая средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 2,2% до 22 004 грн/кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента уменьшилась на 0,4% до 61 144 грн/кв.м;
  • в долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились на 2,8% до 818 долл.США/кв.м, в «дорогом» – на 0,2%, до 2273 долл./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,78;
  • за год ценовые показатели увеличились в «дорогом» сегменте жилья на 1,9%, а в «дешевом» – на 12,4%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры подорожали в «дорогом» сегменте на 0,4%, в «дешевом» – на 10,7%.

Средние цены продаваемых квартир по расположению и количеству комнат:

  • Левый берег: 1-комн. – 33 900 грн/кв. м, 2-комн. – 30 336 грн/кв. м, 3-комн. – 29 081 грн/кв. м;
  • Правый берег: 1-комн. – 37 421 грн/кв. м, 2-комн. – 36 045 грн/кв. м, 3-комн. – 34 421 грн/кв. м;
  • Центр: 1-комн. – 56 303 грн/кв. м, 2-комн. – 54 978 грн/кв. м, 3-комн. – 53 579 грн/кв. м.

Чаще всего квартиры продавали в таких районах:

  • Голосеевский, Дарницкий – по 15%;
  • Печерский – 14%;
  • Шевченковский – 12%;
  • Днепровский и Соломенский – по 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском – по 7%, Святошинском – 6%, Деснянском – 4%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл.США – 45%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл.США – 19%, от 150 до 250 тыс. долл.США – 15%, до 50 тыс. долл.США – 14% и от 250 тыс. долл.США – 7%.

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По материалам Finance.UA
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