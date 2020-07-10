Сколько стоит квартира в новостройках под Киевом

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Средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева, по данным ЛУН, в течение месяца выросла в гривне всего на 100 грн, или 0,7% — до 14,9 тыс. грн/кв. м. Долларовые цены также выросли незначительно — всего на $10, или 1,8% — до $560/кв. м.
Об этом пишет в обзоре портал The Page.
В условиях, когда спрос восстанавливается очень медленно, подобные цифры являются вполне обоснованными. К тому же сокращение строительства весной ощутимо подкосило некоторые проекты — они выбились из графика и не могут себе позволить играть на повышение, сохраняя скидки, дисконты и спецпредложения.
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Покупая жилье в пригороде мегаполиса, люди обычно учитывают удаленность от Киева и транспортную доступность населенного пункта. За месяц цены на ЖК в радиусе до 5 км и от 5 до 10 км не изменились — 15 тыс. грн/кв. м, а вот в радиусе от 10 до 20 км подорожали на 100 грн, или 0,7% — до 14 тыс. грн/кв. м.
В долларах цены на ЖК в радиусе до 5 км выросли на $10, или 1,8% — до $580/кв. м, от 5 до 10 км не изменились — $560/кв. м, а от 10 до 20 км выросли на $10, или 1,9% — до $530/кв. м.
Динамика цен на жилье под Киевом:
Где цены уменьшились:
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