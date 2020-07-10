Сколько стоит квартира в новостройках под Киевом

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева, по данным ЛУН, в течение месяца выросла в гривне всего на 100 грн, или 0,7% — до 14,9 тыс. грн/кв. м. Долларовые цены также выросли незначительно — всего на $10, или 1,8% — до $560/кв. м.

Об этом пишет в обзоре портал The Page.

В условиях, когда спрос восстанавливается очень медленно, подобные цифры являются вполне обоснованными. К тому же сокращение строительства весной ощутимо подкосило некоторые проекты — они выбились из графика и не могут себе позволить играть на повышение, сохраняя скидки, дисконты и спецпредложения.

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Покупая жилье в пригороде мегаполиса, люди обычно учитывают удаленность от Киева и транспортную доступность населенного пункта. За месяц цены на ЖК в радиусе до 5 км и от 5 до 10 км не изменились — 15 тыс. грн/кв. м, а вот в радиусе от 10 до 20 км подорожали на 100 грн, или 0,7% — до 14 тыс. грн/кв. м.

В долларах цены на ЖК в радиусе до 5 км выросли на $10, или 1,8% — до $580/кв. м, от 5 до 10 км не изменились — $560/кв. м, а от 10 до 20 км выросли на $10, или 1,9% — до $530/кв. м.

Динамика цен на жилье под Киевом:

в большинстве районов цены выросли незначительно, однако отличился Гостомель — стоимость квадратного метра здесь в среднем выросла на 1,1 тыс. грн, или 8,5%, до 14 тыс. грн/кв. м;

в Петропавловской Борщаговке средняя цена подскочила на 700 грн, или 4,4% — до 16,7 тыс. грн/кв. м;

в Софиевской Борщаговке — всего на 100 грн, или 0,7%, до 14,9 тыс. грн/кв. м;

на столько же в Вишневом — на 100 грн, или 0,6%, до 16,3 тыс. грн/кв. м;

в Белогородке стоимость выросла на 200 грн, или 1,7% — до 11,8 тыс. грн/кв. м;

в Вышгороде — на 100 грн, или 0,7%, до 14,5 тыс. грн/кв. м;

в Броварах — на 400 грн, или 2,8%, до 14,8 тыс. грн/кв. м;

в Борисполе — на 400 грн, или 3,1%, до 13,4 тыс. грн/кв. м;

в Обухове — на 100 грн, или на 0,8%, до 12,2 тыс. грн/кв. м.

Где цены уменьшились:

в Буче цена просела на 300 грн, или 2%, до 14,4 тыс. грн/кв. м;

в Ирпене — на 500 грн, или 3,2%, до 15 тыс. грн/кв. м;

в Святопетровском — на 1 тыс. грн, или 7,6%, до 12,2 тыс. грн/кв. м.

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