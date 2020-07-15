Правила въезда в Украину для граждан Украины и иностранцев

Правительство Украины уже несколько раз меняло условия въезда в страну и прохождения карантина для граждан Украины, резидентов страны и иностранцев.

Об этом пишет avianews

Кто может въехать в Украину. Любой гражданин Украины, резидент страны и иностранец, которому не запретили ранее въезд в страну по той или иной причине. Запрет на въезд в Украину иностранных граждан из-за карантина снят в июне 2020 года.

Документы. Пограничная служба может попросить вас обосновать цель приезда в Украину, необходимо будет показать бронь гостиницы, приглашение принимающей стороны и другие документы.

Для иностранных граждан. Обязательно иметь с собой медицинскую страховку (медицинский полис), которая покрывает лечение COVID-19 на территории Украины. Если такой страховки нет, пограничник откажет во въезде в Украину.

Медицинская страховка должна быть оформлена в электронном или бумажном виде в украинской страховой компании или иностранной компании, которая обеспечивает предоставление медицинских услуг на территории Украины.

Иностранцы с разрешением на постоянное проживание в Украине (вид на жительство) освобождены от требования оформлять страховку.

Читайте также: Отпуск во время карантина: сколько стоит отдых на зарубежных курортах

Карантин или самоизоляция по приезду в Украину. Минздрав Украины разделил все страны мира на две зоны: красную и зеленую в зависимости от числа активных случаев COVID-19. Согласно новым изменениям, к красной зоне относятся государства, где число активных случаев превышает 55 на 100 тыс. населения, к зеленой – где этот показатель ниже 55 на 100 тыс. населения. Если страна не ведет статистику активных случаев, она попадает в красный список.

Если гражданин Украины или иностранец приехал из страны зеленого списка, они могут свободно перемещаться после пересечения границы Украины.

Если гражданин Украины или иностранец прилетел из страны красного списка, они должны пройти 14-дневную обсервацию или самоизоляцию. Обсервация — нахождение в специально отведенных для этого местах под контролем персонала заведения. Самоизоляция: в таком случае контроль выполняется через мобильный телефон (смартфон), на котором необходимо установить приложение «Дій вдома».

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr