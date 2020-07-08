Отпуск во время карантина: сколько стоит отдых на зарубежных курортах (инфографика)

Туристический сезон лета 2020 уже начался, но государства не спешат открывать границы для туристов: правила въезда меняются в зависимости от того, какие показатели заболеваемости населения COVID-19 имеет то или иное государство.

Однако уже в июле украинцы могут поехать в Турцию, Албанию, Египет.

Цены на курортах этим летом. В отелях стран, куда украинцам состоянию на начало июля разрешен въезд, в основном сохранили стоимость на уровне цен 2019 года, а чартерные перелеты даже немного cнизились в цене из-за падения цен на топливо. Разница цен в валюте для туристов ощущаться не будет, уверяют туроператоры.

По данным компании TPG, чартером в Албанию можно отправиться из Киева, Харькова и Запорожья на 4, 7, 11 и 14 дней. Такие туры доступны не только сейчас, а и до середины сентября. Отдых на неделю для двух взрослых с перелетом из Киева в июле, с трансфером из/до аэропорта, проживанием и завтраками в трехзвездочных отелях стоит от 676 евро, в пятизвездочных гостиницах – от 791 евро.

Короткий отдых на 4 ночи – от 563 евро и от 628 евро на двоих в отелях 3* и 5* соответственно. При выборе режима питания all inclusive в отеле 5* на неделю – от 1004 евро.

Что касается Черногории, то неделя проживания в апартаментах с кухней в корпусе (это распространенный тип расположения на курортах страны) – в категории 3* составляет от 614 Евро, 4* – от 667 евро, номер в отеле 5* – от 1219 евро.

Это стоимость на базе завтраков и с трансфером до/из аэропорта. Если вы хотите сэкономить, но увидеть хоть немного Европы, то 4 ночи с завтраками обойдутся вам в 497 евро в апартаментах категории 3*, 528 евро – в апартаментах 4* и 811 евро в номере отеля 5*.

Отдых в Хорватии. В регионе Средняя Далмация (Хорватия) с прибытием в аэропорт Сплит можно отдыхать неделю с бюджетом от 924 евро на двоих. За размещение в гостинице 5* надо выложить от 1257 евро.

Мини-отпуск в Хорватию на 4 дня будет стоить от 769 евро в случае выбора экономного проживания. Стоит отметить, что Хорватия – в спросе среди украинских туристов, и по состоянию на сегодня осталось мало свободных мест до конца лета.

Справка Finance.ua:

Ранее сайт European Best Destination представил список самых безопасных для путешественников стран в условиях открытия границ после карантина, введенного из-за пандемии COVID -19.

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