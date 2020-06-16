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Названы самые безопасные туристические страны Европы

Названы самые безопасные туристические страны Европы

Туристический сайт European Best Destination представил список самых безопасных для путешественников стран в условиях открытия границ после карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

Среди названных дестинаций – Грузия, Греция и Хорватия, сообщается на портале.

“Мы выбрали для вас некоторые из направлений, которые меньше всего задел COVID-19 (до 600 раз меньше случаев COVID-19 (сравнительно с наиболее пострадавшими от коронавируса европейскими странами – ред.)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в представленных местах также реализованы очень специфические протоколы гигиены в жилых помещениях, ресторанах и магазинах, такие как, например, замена фильтров кондиционирования воздуха между каждым пребыванием путешественника.

Эти направления также выигрывают из-за близости к больницам и тем, что имеют большее количество больничных коек на одного жителя, если сравнить с большинством европейских стран.

Так, первой рекомендацией для туристов представлен город Тбилиси – столица Грузии. Отмечается, что страна очень быстро отреагировала на эпидемию, сдержав вирус на крайне низком уровне. В Грузии в 260 раз меньше случаев COVID-19, чем в наиболее пострадавших европейских странах. Также сайт рекомендует для посещения грузинский город Батуми.

По материалам Истории Успеха
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