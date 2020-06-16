Названы самые безопасные туристические страны Европы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Туристический сайт European Best Destination представил список самых безопасных для путешественников стран в условиях открытия границ после карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.
Среди названных дестинаций – Грузия, Греция и Хорватия, сообщается на портале.
“Мы выбрали для вас некоторые из направлений, которые меньше всего задел COVID-19 (до 600 раз меньше случаев COVID-19 (сравнительно с наиболее пострадавшими от коронавируса европейскими странами – ред.)”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в представленных местах также реализованы очень специфические протоколы гигиены в жилых помещениях, ресторанах и магазинах, такие как, например, замена фильтров кондиционирования воздуха между каждым пребыванием путешественника.
Эти направления также выигрывают из-за близости к больницам и тем, что имеют большее количество больничных коек на одного жителя, если сравнить с большинством европейских стран.
Так, первой рекомендацией для туристов представлен город Тбилиси – столица Грузии. Отмечается, что страна очень быстро отреагировала на эпидемию, сдержав вирус на крайне низком уровне. В Грузии в 260 раз меньше случаев COVID-19, чем в наиболее пострадавших европейских странах. Также сайт рекомендует для посещения грузинский город Батуми.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Проведение референдума может стоить около 12 миллиардов - СтефанчукВчера, 08:45 - 582 6
Украинцы нарастили депозиты в банкахВчера, 19:00 - 626 5
С 1 сентября медикам повысят зарплаты — глава МинздраваВчера, 11:34 - 658 5
В ПФ объяснили, почему больше не выплачивают «карантинную тысячу»Вчера, 08:02 - 17873 4
До конца года 4G будет доступен по всей странеВчера, 10:16 - 622 3
В ПФ объяснили, почему больше не выплачивают «карантинную тысячу»Вчера, 08:02 - 17873 4
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиВчера, 10:00 - 4303 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2432
В Украине изменятся правила для операторов и абонентов мобильной связи (инфографика)Вчера, 16:02 - 2415
Гетманцев рассказал, будут ли продлены льготы на ввоз электромобилей (инфографика)Вчера, 11:05 - 887
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)Вчера, 12:10 - 164 2
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1293
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 401 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 8258 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 661