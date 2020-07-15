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Глава Минсоцполитики спрогнозировала средний уровень пенсии до конца 2020 года

Глава Минсоцполитики спрогнозировала средний уровень пенсии до конца 2020 года

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что средний уровень пенсии в Украине увеличится. Для реализации этих планов приняты эффективные решения.

До конца 2020 года средний показатель выплат составит, по прогнозам, 3500 гривен. Об этом она сообщила в интервью изданию Mind.

В декабре будут проведены весьма масштабные изменения. Пенсионный фонд планирует запустить автоматический перерасчет пенсий. В его основе есть прожиточный минимум, а также минимальные пенсии, где нет страхового стажа, надбавки за сверхнормативный стаж.

Ожидаемый уровень средней пенсии до конца 2020 года составит, по прогнозам чиновников, 3500 грн. Также она отметила, что изменится и прожиточный минимум.

Эксперты все же категорически относятся к таким инициативам. По мнению специалистов, правительство не сможет их реализовать ввиду нехватки средств в бюджете. Значительная часть доходов не покрывает расходы на выплаты пенсионерам почти во всех областях страны.

Справка Finance.ua:

  • По мнению министра социальной политики Марины Лазебной, обязательная накопительная пенсионная система в 2021 году вряд ли запустится.
  • С начала года средний размер пенсий вырос на 310,56 грн или на 10,1% – до 3393,54 грн.
  • С 1 июля возросли пенсии для некоторых категорий граждан.

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По материалам Mind
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