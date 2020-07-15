Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами - СМИ

С 11 августа Mastercard при оплате долларовыми и евровыми картами будет проводить конвертацию в день проведения операции. То есть совершать покупки в валюте, отличной от той, в которой выпущена карта, можно будет по курсу текущего дня.

Об этом пишет РБК.

Сейчас конвертация происходит по курсу дня расчета между банками, то есть через несколько дней после покупки. Поэтому клиент может потратить большую сумму, чем предполагал, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.

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Новый механизм позволит клиентам не терять деньги. Платежная система внедряет изменения, чтобы обеспечить прозрачность курса обмена.

Новые правила выгодны клиентам, которые совершают покупки за рубежом в валюте, отличной от доллара или евро, и оплачивают долларовой или евровой картой. Покупатели смогут посмотреть курс конвертации и оценить размер своих расходов на нее в день оплаты. Изменения будут полезны магазинам и другим предприятиям, где клиент платит карточкой: для них курс также будет прозрачным.

Ранее Finance.ua писал, что доля безналичных расчетов в Украине продолжает уверенно расти.