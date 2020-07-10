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Украинцы все чаще совершают безналичные платежи - НБУ

Украинцы все чаще совершают безналичные платежи - НБУ

Доля безналичных расчетов в Украине продолжает уверенно расти.

Об этом сообщила пресс служба Нацбанка в FACEBOOK.

“Во время карантина безналичные платежи доказали свою безопасность и удобство. Поэтому выбор украинцев в пользу кэшлес очевиден”, – говорится в сообщении.

Показатели безналичных платежей:

  • 55,5% – именно столько составляла доля по объему безналичных операций с платежными картами по итогам мая 2020 года. По количеству показатель еще выше – 87 из 100 операций с платежными картами производились по безналичному расчету в мае.

Также в Нацбанке рассказали, что планируют публиковать статистику о состоянии карточного рынка ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше.

Это связано с тем, что с начала года изменилась периодичность предоставления банками статистической информации о платежных картах. Отныне банки отчитываются регулятору ежемесячно (ранее – ежеквартально).

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году из-за карантинных мер украинцы все чаще стали выбирать безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн. Появились и новые сценарии у мошенников.
  • В НБУ рассказали, как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге.

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По материалам Finance.UA
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