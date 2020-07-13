Нацбанк утвердил Стратегию развития финтеха до 2025 года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины утвердил Стратегию развития финтеха в Украине до 2025 года.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Что это такое. Стратегия – пошаговый план создания в Украине полноценной финтех-экосистемы с инновационными финансовыми сервисами и доступными цифровыми услугами.
“Главные задачи, на выполнение которых направлена Стратегия, – это устойчивое развитие инноваций, развитие Cashless economy, повышение финансовой грамотности потребителей и бизнеса”, – подчеркнул заместитель главы НБУ Сергей Холод.
Ключевыми действиями станут:
“Сегодня на украинском рынке финансовых технологий наиболее развитые сферы – это платежные услуги и микрокредитование. Результатом выполнения Стратегии должно стать создание благоприятных условий для развития всех ниш этого рынка”, – пояснил директор Департамента стратегии и развития НБУ Сергей Карпенко.
Реализация Стратегии будет также зависеть от выполнения диджитал-проектов, над которыми работает НБУ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Миллионы зарплаты и счета в банках: что в декларации нового главы НБУВчера, 19:02 - 2353 12
Шевченко высказался о сотрудничестве с МВФ и эмиссииВчера, 12:30 - 3260 9
Ресторанам и ночным клубам запретили работать после 23.00 по всей стране - СтепановВчера, 12:40 - 957 7
Номера-двойники: вместо джипа полиция оштрафовала грузовой прицеп (фото)2 ч. назад - 3765 4
Необходимо пересмотреть решение о повышении тарифов на передачу тока, - нардепВчера, 20:43 - 480 3
Предельный объем дохода для ФЛП-упрощенцев предлагают привязать к минималкеВчера, 16:01 - 11606 3
ФЛП предлагают освободить от уплаты ЕСВ за июньВчера, 13:04 - 4576 1
Номера-двойники: вместо джипа полиция оштрафовала грузовой прицеп (фото)2 ч. назад - 3765 4
Сколько работодатели готовы платить кандидатам без опыта работы (инфографика)Вчера, 17:02 - 3579
Шевченко высказался о сотрудничестве с МВФ и эмиссииВчера, 12:30 - 3260 9
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подпискаПозавчера, 10:35 - 942 2
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1251 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1732
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2332
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1888