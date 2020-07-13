Нацбанк утвердил Стратегию развития финтеха до 2025 года

Национальный банк Украины утвердил Стратегию развития финтеха в Украине до 2025 года.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Что это такое. Стратегия – пошаговый план создания в Украине полноценной финтех-экосистемы с инновационными финансовыми сервисами и доступными цифровыми услугами.

“Главные задачи, на выполнение которых направлена Стратегия, – это устойчивое развитие инноваций, развитие Cashless economy, повышение финансовой грамотности потребителей и бизнеса”, – подчеркнул заместитель главы НБУ Сергей Холод.

Ключевыми действиями станут:

разработка и внедрение концепта полноценной регуляторной “песочницы” для быстрого тестирования инновационных проектов;

повышение уровня финансовой осведомленности и вовлеченности (инклюзии) населения и бизнеса;

запуск академической базы с фокусом на открытый банкинг.

“Сегодня на украинском рынке финансовых технологий наиболее развитые сферы – это платежные услуги и микрокредитование. Результатом выполнения Стратегии должно стать создание благоприятных условий для развития всех ниш этого рынка”, – пояснил директор Департамента стратегии и развития НБУ Сергей Карпенко.

Реализация Стратегии будет также зависеть от выполнения диджитал-проектов, над которыми работает НБУ:

внедрение удаленной идентификации и верификации;

имплементация евродирективы PSD2;

предоставление возможности осуществления мгновенных платежей со счета на счет в СЭП в формате 24/7;