Украинцы стали на 20% больше искать работу за рубежом (инфографика)

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Украинцы все чаще ищут работу за рубежом.
Об этом сообщает Опендатабот. За последний месяц украинцы на 20% больше стали искать работу за рубежом.
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В начале лета на сайте Jooble искали работу за рубежом 6700 пользователей. С тех пор количество заинтересованных в иностранных заработках выросло и сейчас составляет почти 8 тысяч.
Заработки. “По данным Госстата, 42,7% украинцев зарабатывают около 200 долларов без учета налогов. Минимальная зарплата в Польше – 600 евро. Только в 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину около 12 миллиардов долларов. Такая динамика вполне понятна: люди едут за границу, чтобы обеспечить себя и свои семьи”, – комментирует Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству.
“Следует понимать, что, по данным социологических опросов, всего 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет – большинство попадает в Польшу по рекомендациям друзей и знакомых (69,5%)”, добавляет он.
“Карантинные ограничения уменьшили активность соискателей и работодателей. В частности, количество запросов от украинцев на работу за пределами страны с введением карантина с марта по июнь 2020 г. уменьшилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас мы видим постепенное возобновление активности”, – комментируют в пресс-службе Jooble.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль настаивал, что заинтересованные в украинских работниках работодатели за рубежом должны заключать контракт не менее чем на три месяца. Таким образом, по словам Шмыгаля, правительство хочет позаботиться и о людях, которые поедут зарабатывать деньги в Европу и получат там цивилизованные условия, и об украинцах, которые остаются в Украине.
Украинцам предлагали работу на период карантина “с оплатой труда:https://news.finance.ua/ua/news/-/469457/ukrayintsyam-na-period-karantynu-proponuvatymut-robotu-z-zarplatoyu-6-8-tys-gryven-premyer до 8 тыс. гривен. Напомним, что по состоянию на 12 июня количество безработных в Украине составляет 516 тыс., что на 76% или 223 тыс. больше, чем на соответствующую дату прошлого года.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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