Китайский конкурент Tesla привлек полмиллиарда долларов финансирования

Китайский производитель электромобилей Xpeng Motors привлек новое финансирование в объеме 500 млн.

Как сообщает CNBC, финансирование поступило от группы инвесторов, включая Aspex, Coatue, Hillhouse Capital и Sequoia Capital China. В ноябре автопроизводитель привлек $400 млн наличными от инвесторов, среди которых был китайский производитель смартфонов Xiaomi.

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Сектор электромобилей в Китае сильно пострадал от пандемии коронавируса. Продажи новых электрокаров упали на 33,1% в годовом выражении в июне, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей.

Как сообщалось, в июне этого года Tesla удалось продать почти 15 000 единиц своей Model 3 в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире, зафиксировав прирост продаж на 35% в месяц. По данным Китайской автомобильной ассоциации, в мае Tesla продала 11 095 электромобилей по сравнению с 3635 в апреле.

Напомним ВВП Китая вырос на 3,2% во втором квартале этого года по сравнению с прошлым годом, превзойдя ожидания аналитиков и восстановившись после сокращения в I квартале.