Windows 11 теряет пользователей, а доля Windows 10 растет — Finance.ua

Windows 11 теряет пользователей, а доля Windows 10 растет 07.05.2024, 00:21 — Фондовый рынок

Согласно статистике Statcounter, в феврале этого года доля пользователей Windows 11 достигла рекордных 28,16%, но после этого операционная система начала терять пользовательскую базу в пользу более старшей версии.

Сейчас Windows 11 использует 25,65% пользователей, зато доля пользователей Windows 10, жизненный цикл которой подходит к концу, наоборот, растет уже третий месяц подряд и сейчас равняется 70,03%.

В целом статистика использования Windows во всем мире по состоянию на апрель 2024 года выглядит так:

Windows 10 — 70,03%;

Windows 11 — 25,65%;

Windows 7 — 3%;

Windows 8.1 — 0,53%;

Windows 8 — 0,36%;

Windows XP — 0,33%.

В Украине разрыв между Windows 10 и всеми остальными — еще больше. Как показывает статистика, Windows 10 использует 81,88% украинцев, в то время как Windows 11 использует только 11,85% людей.

Стоит заметить, что статистика Statcounter не на 100% достоверная. Аналитический сервис имеет код отслеживания, который установлен более чем на 1,5 миллиона сайтов, охватывающих различные виды деятельности и географические расположения.

Сервис ежемесячно регистрирует миллиарды просмотров этих страниц и анализирует браузер, операционную систему и другие вещи, так что статическая погрешность также возможна.

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