Windows 11 теряет пользователей, а доля Windows 10 растет — Finance.ua
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Windows 11 теряет пользователей, а доля Windows 10 растет

Фондовый рынок
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Согласно статистике Statcounter, в феврале этого года доля пользователей Windows 11 достигла рекордных 28,16%, но после этого операционная система начала терять пользовательскую базу в пользу более старшей версии.
Сейчас Windows 11 использует 25,65% пользователей, зато доля пользователей Windows 10, жизненный цикл которой подходит к концу, наоборот, растет уже третий месяц подряд и сейчас равняется 70,03%.
В целом статистика использования Windows во всем мире по состоянию на апрель 2024 года выглядит так:
  • Windows 10 — 70,03%;
  • Windows 11 — 25,65%;
  • Windows 7 — 3%;
  • Windows 8.1 — 0,53%;
  • Windows 8 — 0,36%;
  • Windows XP — 0,33%.
В Украине разрыв между Windows 10 и всеми остальными — еще больше. Как показывает статистика, Windows 10 использует 81,88% украинцев, в то время как Windows 11 использует только 11,85% людей.
Стоит заметить, что статистика Statcounter не на 100% достоверная. Аналитический сервис имеет код отслеживания, который установлен более чем на 1,5 миллиона сайтов, охватывающих различные виды деятельности и географические расположения.
Сервис ежемесячно регистрирует миллиарды просмотров этих страниц и анализирует браузер, операционную систему и другие вещи, так что статическая погрешность также возможна.
По материалам:
mezha.media
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