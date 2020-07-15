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Google Maps для Android научились определять местоположение с помощью камеры

Google Maps для Android научились определять местоположение с помощью камеры

Google Maps для Android в последнем обновлении, которое вышло на этой неделе, обзавелись функцией калибровки с помощью режима дополненной реальности. Она позволяет задействовать объектив камеры смартфона для более точного определения местоположения пользователя.

Как откалибровать Google Maps. Достать аппарат из кармана, запустить Google Maps, запустить AR-режим калибровки и отсканировать окружающее пространство. Карты сами на основе полученных данных определят видимые объекты и установят текущую местность.

В основе функции калибровки лежит функция «Просмотр улиц» и нейронная сеть, которую Google обучила определять строения, достопримечательности и другие объекты. В результате алгоритмы сопоставляют то, что они видят, с базой данных адресов и практически безошибочно определяют текущее местоположение пользователя.

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Функция калибровки с помощью дополненной реальности должна применяться в ситуациях, когда использование GPS по какой-то причине невозможно. Такое бывает, например, в условиях плотной городской застройки, которую плохо пробивает сигнал.

По материалам internetua.com
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