Поисковик Google получил новую полезную функцию

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Компания Google модифицировала алгоритм выдачи результатов фирменного поисковика. Теперь получить ответ на свой запрос станет еще удобнее – компания запустила новую полезную функцию, способную предоставлять пользователям нужную информацию из интернета еще быстрее.
Обновление касается актуальной информации, которая содержалась вверху результатов выдачи после поиска информации, сообщает 9to5google.
Обычно при запросе в Google в верхней части страницы выдачи появляется быстрый ответ – сводные данные, полученные с сайта, где опубликована нужная информация. Эти блоки называются выделенными описаниями и содержат ссылки на наиболее популярную страницу, связанную с предметом поиска.
После модификации поисковика он будет автоматически выделять ключевые данные, соответствующие запросу, прямо на веб-странице после перехода. Это позволит быстро найти нужную информацию, не листая весь материал целиком.
Если поиск выполнялся с помощью Google Assistant, виртуальный помощник может прочитать выделенное описание вслух. Обычно он представляет собой отрывок текста, список, последовательность шагов или таблицу, содержащую данные о конкретном объекте поиска, и включает такие сведения, как заголовок материала и URL-ссылки.
Как уверяет Google, владельцам сайтов не нужно делать каких-либо дополнительных действий для работы новой функции. Если же поисковик по какой-то причине не сможет выделить нужный контент или браузер не поддерживает соответствующие функции, Google просто откроет страницу, как обычно.
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