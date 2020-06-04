0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Поисковик Google получил новую полезную функцию

Поисковик Google получил новую полезную функцию

Компания Google модифицировала алгоритм выдачи результатов фирменного поисковика. Теперь получить ответ на свой запрос станет еще удобнее – компания запустила новую полезную функцию, способную предоставлять пользователям нужную информацию из интернета еще быстрее.

Обновление касается актуальной информации, которая содержалась вверху результатов выдачи после поиска информации, сообщает 9to5google.

Обычно при запросе в Google в верхней части страницы выдачи появляется быстрый ответ – сводные данные, полученные с сайта, где опубликована нужная информация. Эти блоки называются выделенными описаниями и содержат ссылки на наиболее популярную страницу, связанную с предметом поиска.

После модификации поисковика он будет автоматически выделять ключевые данные, соответствующие запросу, прямо на веб-странице после перехода. Это позволит быстро найти нужную информацию, не листая весь материал целиком.

Если поиск выполнялся с помощью Google Assistant, виртуальный помощник может прочитать выделенное описание вслух. Обычно он представляет собой отрывок текста, список, последовательность шагов или таблицу, содержащую данные о конкретном объекте поиска, и включает такие сведения, как заголовок материала и URL-ссылки.

Как уверяет Google, владельцам сайтов не нужно делать каких-либо дополнительных действий для работы новой функции. Если же поисковик по какой-то причине не сможет выделить нужный контент или браузер не поддерживает соответствующие функции, Google просто откроет страницу, как обычно.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.