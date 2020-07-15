Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинская гривна опустилась на четвертое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В январе 2020 года гривна находилась на седьмом месте.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга издания The Economist за июль 2020 года.
Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 59 грн, в то время как в США – 5,71 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 61,9% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,13 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,33 грн/доллар.
Фото: РБК
В 2018 году по Индексу Биг-Мака украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге, а в июле 2019 года украинская гривна заняла пятое место в списке самых недооцененных валют – курс украинской валюты был недооценен на 61,3%, в январе гривна поднялась на седьмое место с конца, гривна была недооценена на 58,1%.
Читайте также: Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз до конца года
Самыми недооцененными валютами мира в июле 2020 года являются денежные единицы ЮАР, России и Турции.
Переоцененными валютами являются только швейцарский франк, ливанский фунт шведская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 20,9% дороже, чем в США.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10195 19
Возврат к формуле «Роттердам+» будет способствовать преодолению кризиса в энергетике - «слуга» БуймистерВчера, 14:29 - 1082 8
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1897 7
Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождениеВчера, 08:42 - 1261 7
Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократамиВчера, 19:25 - 300 3
С 1 августа будут действовать новые штрафы за нарушения в сфере РРОВчера, 09:05 - 26766
Украинцы по-новому будут подтверждать свои идентификационные номераВчера, 17:00 - 13238
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10195 19
Банки изменят принцип формирования депозитных ставокВчера, 11:15 - 6899 3
Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами - СМИВчера, 12:05 - 2609
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1888 7
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1610 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1764 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 2139
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2636