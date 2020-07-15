0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45221 0

Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Украинская гривна опустилась на четвертое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В январе 2020 года гривна находилась на седьмом месте.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга издания The Economist за июль 2020 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 59 грн, в то время как в США – 5,71 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 61,9% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,13 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,33 грн/доллар.


Фото: РБК

В 2018 году по Индексу Биг-Мака украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге, а в июле 2019 года украинская гривна заняла пятое место в списке самых недооцененных валют – курс украинской валюты был недооценен на 61,3%, в январе гривна поднялась на седьмое место с конца, гривна была недооценена на 58,1%.

Читайте также: Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз до конца года

Самыми недооцененными валютами мира в июле 2020 года являются денежные единицы ЮАР, России и Турции.

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк, ливанский фунт шведская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 20,9% дороже, чем в США.

Справка Finance.ua:

  • Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году.
  • Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.