Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз до конца года

В Украине курс доллара к концу 2020 года будет держаться в рамках 27-28 грн за доллар.

Такой прогноз в эфире канала “Украина 24” озвучил экономист Олег Пендзин.

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Комментируя получение Украиной нового транша кредита от Международного валютного фонда, экономист отметил: “Я бы не связывал на сегодняшний момент динамику курса с приходом транша. Да, частично он пойдет в резервы Национального банка Украины, частично пойдет в покрытие дефицита государственного бюджета. Но на сегодняшний момент это не те деньги, ради которых что-то изменится на валютном рынке”.

Пендзин отметил, что валютных резервов Национального банка сегодня достаточно.

“Думаю, что Нацбанк будет держать курс в тех коридорах, которые есть сегодня. 27-28 грн за доллар – это максимальный коридор до конца года”, – заявил он.

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