Крупнейший задекларированный доход в Киеве составил 7,5 млрд грн

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На протяжении І полугодия 2020-го киевляне подали 16 132 декларации об имущественном состоянии с общей суммой дохода за 2019 год более чем на 43,1 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Наибольший задекларированный доход составил 7,5 млрд грн. По представленным декларациям они должны заплатить в бюджет более 1,3 млрд грн налога на доходы физлиц и более 176,1 млн грн военного сбора до 1 октября.
“Доходы в более 1 млн грн задекларировали 3230 граждан. В общем, они задекларировали около 40,4 млрд грн дохода и должны уплатить налога на доходы физических лиц в сумме почти 1,2 млрд грн и более 159,8 млн грн военного сбора”, – говорится в сообщении.
Налоговики отмечают, что кампания “Декларирование-2020” имеет свои интересные факты.
Самым молодым киевлянином среди тех, кто числится в поданных декларациях в этом году, стал годовалый ребенок. Он задекларировал доход в виде наследства. Самым старым декларантом оказался 92-летний житель Киева.
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