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Крупнейший задекларированный доход в Киеве составил 7,5 млрд грн

Крупнейший задекларированный доход в Киеве составил 7,5 млрд грн

На протяжении І полугодия 2020-го киевляне подали 16 132 декларации об имущественном состоянии с общей суммой дохода за 2019 год более чем на 43,1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Наибольший задекларированный доход составил 7,5 млрд грн. По представленным декларациям они должны заплатить в бюджет более 1,3 млрд грн налога на доходы физлиц и более 176,1 млн грн военного сбора до 1 октября.

“Доходы в более 1 млн грн задекларировали 3230 граждан. В общем, они задекларировали около 40,4 млрд грн дохода и должны уплатить налога на доходы физических лиц в сумме почти 1,2 млрд грн и более 159,8 млн грн военного сбора”, – говорится в сообщении.

Налоговики отмечают, что кампания “Декларирование-2020” имеет свои интересные факты.

  • Около 58% всех деклараций об имущественном состоянии и доходах представлены женщинами.
  • 62% мужчин лидируют в категории плательщиков, получивших доход в более 1 млн грн.

Самым молодым киевлянином среди тех, кто числится в поданных декларациях в этом году, стал годовалый ребенок. Он задекларировал доход в виде наследства. Самым старым декларантом оказался 92-летний житель Киева.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, за непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности или невыполнение требований относительно внесения изменений в налоговую отчетность Налоговым кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции.

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По материалам УБР
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