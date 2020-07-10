Какой должна быть "минималка" в Украине - мнение главы комитета ВР по вопросам соцполитики

Выйти на уровень минимальной зарплаты в 5-6 тысяч гривен — задача не только для правительства, но и для экономики в целом. Малые предприниматели тоже должны стремиться к этой цифре.

Об этом в интервью для Finance.ua заявила Галина Третьякова, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

Напомним, с 1 июля 2020 года минимальная зарплата составляет 4 723 грн.

“Я бы хотела, чтобы люди получали 6000 грн. И правительство сейчас разрабатывает такой план, потому что всегда должен быть источник финансирования. Но если говорить о моих “хотелках”, то я бы хотела, чтобы люди получали определенный коридор денег — не меньше, чем какая-то одна сумма… Но и не больше, чем другая. Есть определенный порог, выше которого люди начинают чувствовать себя несчастными. Поэтому я никому не желаю получать много денег не потому, что я злая, а потому что знаю, что большое количество средств приводит к психологическим изменениям”, – рассказала Галина Третьякова.

По ее словам, минимальный коридор — это именно 6 000 грн, но в то же время эти категории должны быть привязаны к экономическим цифрам, которые есть в стране.

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“40-60% от средней заработной платы в стране — это тот прожиточный минимум, к которому мы все стремимся. С определенной моделью, мы можем обеспечить прожиточный уровень до 40% от средней зарплаты по стране”, – подытожила глава комитета ВР по вопросам соцполитики.

Третьякова также напомнила о том, что в ВР уже направлен законопроект №3515, согласно которому “в Украине должны на протяжении 10 лет преодолеть тот провал, который обеспечили предыдущие правительства – они оторвали прожиточный минимум от реального больше, чем в 2 раза”.