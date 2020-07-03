Прожиточный минимум не может быть меньше минимальной зарплаты - экономист

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Минимальная зарплата, прожиточный минимум и необлагаемый минимум доходов граждан должны соответствовать друг другу.
Об этом в сообщил экономист Алексей Кущ.
«На сегодняшний день в Украине произошло полное разрушение социальных индикаторов. Первый – это минимальная зарплата, второй – прожиточный минимум, и третий – необлагаемый минимум доходов граждан. Таким образом, минимальная зарплата у нас ушла далеко вперед. Прожиточный минимум фактически в два раза меньше, а необлагаемый минимум вообще представляет собой мизерную суму. По этой причине считаю, что эти все три индикатора должны быть равны», – заявил экономист.
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По словам А. Куща, прожиточный минимум не может быть ниже минимальной зарплаты.
«Минимальная зарплата – это те минимальные деньги, на которые должен прожить человек. И, соответственно, облагать налогами минимальную зарплату является абсолютно бессмысленным, поскольку государство таким образом облагает налогами максимальную бедность и через какое-то время возвращает те же деньги в виде компенсаций. По этой причине эти три показателя должны соответствовать друг другу», – отметил он.
Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн. Прожиточный минимум на одно лицо с 1 июля – 2118 грн
График, по которому будут повышать минимальную зарплату:
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