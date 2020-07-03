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Почему прожиточный минимум в Украине занижен вдвое: объяснение Минсоцполитики

Почему прожиточный минимум в Украине занижен вдвое: объяснение Минсоцполитики

Прожиточный минимум в Украине составляет 50% от фактического. С 1 июля этот показатель составляет 2118 гривен. То есть, реальный ПМ должен быть на уровне 4236 гривен.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир.

По его словам, разрыв произошел в 2014 году после начала боевых действий на Донбассе.

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“Сейчас говорят, что нынешний размер прожиточного минимума невелик. Я абсолютно разделяю эту позицию. Министерство рассчитывает фактический размер прожиточного минимума, я не скажу что он слишком большой, но на сегодня утвержден прожиточный минимум на уровне 50% от фактического”, – сказал он.

Шамбир также напомнил, что ухудшение ситуации произошло в 2014 году.

“Мы понимаем, что основное проседание этого вопроса произошло с 2014 года, когда начались боевые действия. В то время полтора года не повышали прожиточный минимум”, – сказал советник министра.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля в Украине на 91 грн повысился прожиточный минимум: общий показатель на одного человека в расчете на месяц теперь составляет 2118 грн.
  • Денис Шмыгаль заявил, что рост минималки поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму.
  • Ранее Николай Шамбир объяснял, почему прожиточный минимум не должен быть основой для расчета других выплат.
По материалам Телеканал новин 24
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