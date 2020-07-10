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В Украине работает система "от бедных к богатым" - Третьякова (видео)

В Украине работает система "от бедных к богатым" - Третьякова (видео)

Украинская система социальной политики построена таким образом, что преимущественно средства распределяются “от бедного к богатому”.

Об этом в интервью для Finance.ua заявила Галина Третьякова, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

“Если бы у нас была прогрессивная шкала налогообложения и богатый платил бы бедному, то это можно было бы объяснить мотивами Робина Гуда. Но когда честный бедный платит налог, а бедный, но нечестный, этим налогом пользуется, то это не нормально”, – рассказала она.

По ее словам, также в стране существует система, когда от бедного деньги, которые он платит на налоги, распределяются богатому или среднему классу.

Третьякова отметила, что про это очень мало говорят. Поэтому прежде всего в Украине надо менять систему. Ведь отсутствие не налогооблагаемого минимума провоцирует бедность.

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“Если человек получает 4 тыс. гривен, я его отношу к бедному. И с этой суммы, которую он получает, он платит налог 19,5%. Более того, человек, покупая продукты на территории Украины, платит НДС 20%. И таким образом он платит 1600 грн налогов. А теперь посмотрим на богатого, который получает 100 или 200 тыс. гривен в месяц. Сумма ЕСВ неограниченна, налог на доходы физлиц (НДФЛ) он заплатит такой же, но с этой суммы он не все потратит на покупку товаров. Значит НДС он заплатит не 20%, а может 10% или 5%. Более того, он часть выделит на сбережения – а это пассивные доходы, не все из которых облагаются НДФЛ, как например ОВГЗ”, – рассказала Третьякова.

Она объяснила, что человек, который вложил деньги в ОВГЗ, получает на них проценты за счет налога, который уплачивают бедные, сам не платит налог на НДФЛ, при этом получая инвестиционные проценты, которые идут напрямую на повышение его же богатства.

По материалам Finance.UA
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