В Украине работает система "от бедных к богатым" - Третьякова (видео)

Украинская система социальной политики построена таким образом, что преимущественно средства распределяются “от бедного к богатому”.

Об этом в интервью для Finance.ua заявила Галина Третьякова, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

“Если бы у нас была прогрессивная шкала налогообложения и богатый платил бы бедному, то это можно было бы объяснить мотивами Робина Гуда. Но когда честный бедный платит налог, а бедный, но нечестный, этим налогом пользуется, то это не нормально”, – рассказала она.

По ее словам, также в стране существует система, когда от бедного деньги, которые он платит на налоги, распределяются богатому или среднему классу.

Третьякова отметила, что про это очень мало говорят. Поэтому прежде всего в Украине надо менять систему. Ведь отсутствие не налогооблагаемого минимума провоцирует бедность.

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“Если человек получает 4 тыс. гривен, я его отношу к бедному. И с этой суммы, которую он получает, он платит налог 19,5%. Более того, человек, покупая продукты на территории Украины, платит НДС 20%. И таким образом он платит 1600 грн налогов. А теперь посмотрим на богатого, который получает 100 или 200 тыс. гривен в месяц. Сумма ЕСВ неограниченна, налог на доходы физлиц (НДФЛ) он заплатит такой же, но с этой суммы он не все потратит на покупку товаров. Значит НДС он заплатит не 20%, а может 10% или 5%. Более того, он часть выделит на сбережения – а это пассивные доходы, не все из которых облагаются НДФЛ, как например ОВГЗ”, – рассказала Третьякова.

Она объяснила, что человек, который вложил деньги в ОВГЗ, получает на них проценты за счет налога, который уплачивают бедные, сам не платит налог на НДФЛ, при этом получая инвестиционные проценты, которые идут напрямую на повышение его же богатства.