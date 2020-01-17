Доходы физлиц хотят облагать налогами по прогрессивной шкале

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Народные депутаты планируют повысить ставки налогов с доходов физических лиц. Соответствующий законопроект (№2758) был зарегистрирован в Верховной Раде.
Законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (по введению справедливой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц)” предусматривает введение прогрессивного налогообложения в зависимости от суммы начисленного дохода.
Как это работает сейчас: в Украине действует единая ставка налога на доходы физических лиц (ПДФ), которая составляет 18%. Именно столько перечисляют по зарплате в бюджет работодатели – независимо от суммы начисленного дохода. Также взимается военный сбор – 1,5% и единый социальный взнос (ЕСВ) – 22%.
Вместо этого предлагают ввести три ставки для налога на доходы физлица:
Такие ставки хотят ввести для доходов, начисленных в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, начисляемых плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам.
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