Доходы физлиц хотят облагать налогами по прогрессивной шкале

Народные депутаты планируют повысить ставки налогов с доходов физических лиц. Соответствующий законопроект (№2758 ) был зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (по введению справедливой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц)” предусматривает введение прогрессивного налогообложения в зависимости от суммы начисленного дохода.

Как это работает сейчас: в Украине действует единая ставка налога на доходы физических лиц (ПДФ), которая составляет 18%. Именно столько перечисляют по зарплате в бюджет работодатели – независимо от суммы начисленного дохода. Также взимается военный сбор – 1,5% и единый социальный взнос (ЕСВ) – 22%.

Вместо этого предлагают ввести три ставки для налога на доходы физлица:

18% – если база налогообложения (доходы) не превышает 10-кратный размер минимальной месячной заработной платы, установленной законом для такого месяца (сейчас – 47 230 грн);

36% – если доход превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты, но меньше 20-кратного ее размера (от 47 230 грн до 94 460 грн);

54% – если база налогообложения превышает 20-кратный размер минимальной зарплаты (более 94 460 грн).

Такие ставки хотят ввести для доходов, начисленных в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, начисляемых плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

В течение трех операционных дней 2020 года (3, 8 и 9 января) налогоплательщики провели 271,7 тыс. платежных транзакций в недействующие счета.

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