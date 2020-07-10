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Венгрия с 15 июля разрешает въезд определенным категориям украинцев

Венгрия с 15 июля разрешает въезд определенным категориям украинцев

Венгрия с 15 июля разрешит въезд определенным категориям украинцев. Также возможен въезд по решению полиции.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Венгрии.

С 15 июля 2020 года право въезда в Венгрию имеют граждане Украины:

  • являющиеся членами семьи граждан Венгрии;
  • имеющие действительное разрешение на постоянное проживание в Венгрии и члены их семей;
  • имеющие действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, которое дает право находиться на территории страны больше 90 дней;
  • прибывающие из стран с низким уровнем распространения коронавируса (не отнесенные ни к желтой, ни к красной категории);
  • в рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.

В других случаях, в т.ч. когда лицо прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса (красный цвет), въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции.

При наличии достаточных оснований нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку, доступную по ссылке.

Ответ приходит, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое отправляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства).

Справка Finance.ua:

  • В МИД сообщали, что сейчас для украинцев открыто 25 направлений для путешествий.
  • В Министерстве иностранных дел также создали памятку, что следует делать украинцам перед выездом за границу.
По материалам Finance.UA
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