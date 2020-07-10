Венгрия с 15 июля разрешает въезд определенным категориям украинцев

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Венгрия с 15 июля разрешит въезд определенным категориям украинцев. Также возможен въезд по решению полиции.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Венгрии.
С 15 июля 2020 года право въезда в Венгрию имеют граждане Украины:
В других случаях, в т.ч. когда лицо прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса (красный цвет), въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции.
При наличии достаточных оснований нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку, доступную по ссылке.
Ответ приходит, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое отправляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства).
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