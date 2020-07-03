Налоги на квартиры в Украине: кому придется отдать 25 тыс. за жилье и машину

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Украинцы, которые до конца лета не заплатят налоги за квартиры и дома, должны будут выплатить штраф до 20% от начисленной суммы. При этом за квартиру площадью 300 кв. м и за машину стоимостью от 375 минималок придется отдать 25 тыс.
Налог нужно заплатить в течение двух месяцев с момента получения квитанции. Если опоздать, то придется заплатить штраф.
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“Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет”, – пояснили фискалы. Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.
“Если почтовая служба не может вручить налоговое извещение из-за того, что плательщика нет по месту регистрации или он отказался принять сообщение, налоговое извещение считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении”, – поясняют в ГНС.
Сколько и за что нужно заплатить. Размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый “лишний” квадратный метр. По решению городского или сельского совета вместо 1,5% могут, например, взимать 1% минималки.
Важно также отметить, что размер минимальной заработной платы учитывается по состоянию на 1 января прошлого года. Тогда минималка составляла 4173 грн. То есть за квадрат придется платить 41,7 грн. Так, за квартиру площадью 100 квадратов придется оплатить налог в размере 1668 грн.
Размер налога привязан к площади жилья. Платить за квартиру до 60 квадратов и за дом до 120 не нужно, а вот за каждый следующий метр государство взимает налог. Его ставка составляет 1,5% от минимальной зарплаты.
Но здесь есть два “но”. Первое – налог поступает в местную казну, и она же имеет право правила менять. Сокращать “норму” нельзя, а вот увеличить – можно. Например, конкретный город может брать деньги только с тех, кто владеет квартирами площадью от 80 вместо 60 квадратов.
Второе “но” – сократить могут и ставку налога. Вместо 1,5% брать, к примеру, 1%. А вот увеличить налог нельзя. Депутатам выгоднее устанавливать высокий налог, поскольку это позволяет наполнять бюджет. Несмотря на это, львиная доля населенных пунктов установила ставку в 1% и “норму” по недвижимости в 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов.
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