SEGA выпустила миниатюрный игровой автомат Astro City Mini (фото)

Компания SEGA выпустила миниатюрную версию игрового автомата, получившую название Astro City Mini.

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Устройство является уменьшенной версией аркадного автомата Astro City, который был выпущен в 1993 году. Новинка имеет небольшой дисплей, два динамика, шесть кнопок управления и джойстик.

На корпусе Astro City Mini, с задней стороны, есть два порта USB для подключения джойстиков или геймпадов, 3.5-мм аудиоразъем, а также один порт HDMI, предназначенный для вывода на телевизор.



Фото: iLenta

Astro City Mini пока что предлагает игры Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe, Golden Axe: Revenge of Death Adder, Columns II, Dark Edge, Tant R, Virtua Fighter, Fantasy Zone и Altered Beast. В скором времени количество игр увеличат до 36.

Стоимость Astro City Mini составляет $117. Продажи начнутся к концу текущего года.