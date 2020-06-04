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SEGA выпустит миниатюрную версию консоли 1990 года (фото, видео)

SEGA выпустит миниатюрную версию консоли 1990 года (фото, видео)

В честь своего 60-летнего юбилея SEGA представила новую миниатюрную версию своей легендарной консоли. В компании планируют выпустить сразу несколько вариантов приставки. Каждая версия Game Gear Micro будет иметь свой цвет и уже четыре предустановленных игры.

Корпус консоли составляет 80 миллиметров в ширину и 43 миллиметра в высоту, а диагональ экрана — 1,15 дюйма, что более чем в два раза меньше, чем размер экрана оригинальной консоли — 3,2 дюйма.

В черной версии консоли будут следующие игры: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Runm, Royal Stone.

На синей версии Game Gear Micro можно будет поиграть в: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal.

Желтая консоль от SEGA будет иметь: Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict, Nazopuyo Aruru no Ru.

А в черной версии будут: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi, Columns.


Фото из открытых источников

Также те, кто сразу купит все четыре консоли, получат от SEGA специальную линзу, увеличивающую размер дисплея — Big Window.

Релиз приставки в Японии запланирован на 6 октября 2020 года. Цена Game Gear Micro составляет ¥4 980 (примерно 1 230 гривен). Будет ли релиз в других странах — пока неизвестно.

По материалам Na chasi
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