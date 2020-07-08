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Правила парковки: когда эвакуация автомобиля на штрафплощадку незаконна

Правила парковки: когда эвакуация автомобиля на штрафплощадку незаконна

Доставка транспортного средства для хранения на специальную площадку разрешается только в случае, если транспортное средство существенно препятствует дорожному движению. После окончания трехдневного срока временного задержания транспортного средства владелец имеет право обратиться за его получением. Такое обращение является обязательным для его выполнения независимо от стадии решения дела об административном правонарушении. К указанному выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда при рассмотрении дела №686/14075/16-а.

Так, коллегия судей согласилась с выводами суда апелляционной инстанции о правомерности действий работника Нацполиции по составлению акта осмотра, временного задержания и доставки транспортного средства марки «Тойота Камри» на штрафплощадку.

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В частности, в соответствии с законодательством, при наличии оснований полагать, что водителем совершено нарушение, работник уполномоченного подразделения, что обеспечивает безопасность дорожного движения, временно задерживает транспортное средство путем блокировки или доставляет его для хранения на специальную площадку или стоянку, в том числе с помощью специального автомобиля – эвакуатора.

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Это разрешается только в случае, если размещение задержанного транспортного средства существенно препятствует дорожному движению. О временном задержании делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении.

Для возможности привлечения конкретного лица к ответственности, необходимо выяснить, является ли оно субъектом административного правонарушения, и выяснить возможность привлечения такого лица к ответственности (возраст, вменяемость, другие специальные признаки и т.д.), наличие причинной связи между деянием лица и последствиями.

То есть существование такой составляющей как субъект правонарушения возможно только при наличии причинной связи между объективной стороной правонарушения и конкретным лицом.

Справка Finance.ua:

Найти эвакуированное авто можно несколькими способами:

  • позвонить в полицию по номеру 102;
По материалам Судебно-юридическая газета
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