Киевлянам упростят процедуру получения эвакуированного автомобиля

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Столичная власть сейчас работает над тем, чтобы упростить для водителей процедуру получения эвакуированных транспортных средств со штрафплощадок.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
“С целью оптимизации распределения потоков водителей-нарушителей, которые пришли за оформлением документов и получением разрешения забрать машину со штрафплощадки, КГГА инициировала запуск дополнительного «единого окна» по адресу ул. Народного ополчения, 9 в здании Управления патрульной полиции г. Киева”, – говорится в сообщении.
На месте реализована система выдачи всех трех квитанций, которые выдает инспектор по парковке:
«В ближайшие две недели планируем открыть в Киеве еще дополнительные пять точек на территории центров предоставления административных услуг. Там будут находиться наши инспекторы по парковке, организована электронная очередь, оснащены залы ожидания. Таким образом, мест, где можно будет осуществить оплату за нарушение правил стоянки авто, станет семь», – отметил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры – начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.
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Также Бахматов отмечает, что рассматривается возможность перевести процедуры в электронный формат. Например, дополнить мобильное приложение KyіvSmartCity функционалом, который позволит оплатить штраф за неправильную парковку, услуги эвакуатора и хранение автомобиля на штрафплощадке.
Штраф за задержку оплаты парковки – 20-кратный размер от стоимости одного часа парковки. При этом, если водитель оплатит штраф в 10-дневный срок, ему предоставляется скидка в 50%.
Найти эвакуированное авто можно несколькими способами:
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