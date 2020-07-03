Украинцев призвали жаловаться на карточных мошенников в полицию

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НБУ советует каждому клиенту банка, пострадавшему от мошенничества, писать заявление в правоохранительные органы.
«Что делать клиенту? Кроме звонка в банк и блокировки счетов еще необходимо заявление в правоохранительные органы. Эта культура тоже должна формироваться», – сказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан в ходе круглого стола «Как защититься от мошенничества при использовании платежных карт», организованного «Финансовым клубом».
Служащий НБУ признал, что часть заявлений пострадавших становятся в полиции «висяками», но «были и реальные случаи, когда мошенников находили».
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«Взаимодействие с киберполицией приносит свои плоды. Сейчас возможно подать заявление в киберполицию через ее сайт. И люди все чаще этим пользуются», – рассказал директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.
При этом жертве сложно вернуть свои деньги обратно, если она отдала их добровольно.
«Когда вы обращаетесь в правоохранительные органы или НБУ с вопросом «А как вернуть мои деньги?», то мы вынуждены апеллировать к закону о платежных системах, где написано, что если вы что-то нарушили, то мы ничего не должны делать. Нет, мы будем делать все, что можем, но мы не должны. И если вы надеетесь, что «честно» отданные мошеннику деньги вам кто-то вернет, то вы сильно ошибаетесь», – прокомментировал Александр Карпов.
Эксперт пояснил, что ответственность за сохранность клиентских средств лежит в том числе и на самом клиенте, и не только банки «должны клиентам», но и сами клиенты тоже «много чего должны».
Напомним, в НБУ рассказали о запуске масштабной информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству.
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