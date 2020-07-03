В НБУ рассказали о новых методах мошенничества с платежными картами

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В 2020 году из-за карантинных мер украинцы все чаще стали выбирать безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн. Появились и новые сценарии у мошенников.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Как это работает: сейчас мошенники под видом государственных органов обещают денежное пособие по причине карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.
“Если раньше мы боролись с накладками на банкоматы, через которые мошенники похищали данные карт, то сейчас мы боремся за осведомленность населения, ведь в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности”, – отмечает директор Департамента платежных систем и инновационного развития национального банка Алексей Шабан.
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По его словам, в прошлом году в Украине произошло почти 72 000 случаев незаконных действий с платежными картами. 58% из них произошли в интернете. А вот мошенничество с накладками на банкоматы уже почти ушло в прошлое.
Как будут бороться. Впервые в истории Украины Нацбанк организует масштабную информационную кампанию по противодействию платежному мошенничеству. Рассказывать о правилах платежной безопасности будут на телевидении и в радиоэфирах, в газетах и на информационных порталах, в мессенджерах и через SMS, в метро, на вокзалах и даже в платежках за электроэнергию.
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