Топ-5 карантинных киберугроз: как мошенники пытались "разводить" украинцев

Платежи в онлайне могут быть и есть безопасными, иначе бы пользователи не использовали новые банковские продукты. Но мошенники не дремлют и используют все новые способы, чтобы выманить деньги в украинцев, даже в нелегкие времена карантина.

Об этом рассказал Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем EMA, на вебинаре “FinUpDate: Выпуск 9. Цифровые платежи и правила безопасности на каждый день”. Участники вебинара не только узнали больше о платежных инструментах и как безопасно оплачивать покупки и осуществлять денежные переводы, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – 4bill, UFL.

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“Чаще всего злоумышленники используют интернет, телефон, СМС, банкоматы или вредоносное программное обеспечение, чтобы выманить деньги у жертв. Но из 20 киберугроз, которые использовались на карантине, только одна – новое изобретение времен коронавируса. Все остальные – это давно забытое старое, одетое в другую оболочку”, – отметил он.

Фейковая продажа всего коронавирусного. Дезинфекторы, маски, лекарства, вакцины, перчатки и другое. Товары, которые рекламируются, могут быть поддельными или вовсе не существовать. Главное – не спешить с предоплатой и делать ее только с проверенным продавцом.

Выявление коронавируса “на районе”. Мошенники отправляли через мессенджер, на почту или по СМС ссылку, которая позволит просматривать в онлайн-режиме количество зараженных на вашей улице или в вашем доме. Установив приложение, скачанное по ссылке, файлы на телефоне или компьютере блокируются, а за их восстановление злоумышленники требуют выкуп.

Мошеннические онлайн-сервисы (курсы, развлечения, доставка и другие). Это могли быть онлайн-курсы заработка на дому, консультации семейного врача, сервис для оплаты коммуналки на дому, фитнес и тренировки, онлайн-кинотеатры и множество других. Если источник этой программы вам неизвестен, почти в 100 процентов случаев – это мошенники. Главный совет – использовать проверенные платежные сервисы, сайты и приложения банков или финансовых компаний.

“Вашего сына отправили на обсервацию”. Это адаптация под COVID-19 известной схемы “Ваш сын в отделении”. Самоизолированным пожилым людям звонят с новостью, что их ребенок заражен и направлен на обсервацию. Мошенники от имени врачей предлагают попробовать дорогую сыворотку или диктуют номер карты, на которую нужно отправить деньги за лечение.

Проверка данных во время карантина. Мошенники звонили гражданам от имени сотрудника банка или МФО с легендой, что нужно проверить данные, чтобы избежать штрафов за несвоевременную оплату кредита во время карантина. Так выманивались реквизиты карты, банковские СМС-коды и информацию для идентификации личности в банке.