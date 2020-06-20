Как обезопасить свои платежи при оплате картой - советы экспертов

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Для Visa и Mastercard безналичная форма оплаты, когда отсутствуют физические способы платежа, не является родной, соответственно, главным вопросом является безопасность.
Об этом рассказал Сергей Козлов, директор финансовой компании “Адемио” (Monopay.ua), на вебинаре “FinUpDate: Выпуск 9. Цифровые платежи и правила безопасности на каждый день”. Участники вебинара не только узнали больше о платежных инструментах и как безопасно оплачивать покупки и осуществлять денежные переводы, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – 4bill, UFL.
По словам Козлова, есть два вида мошенничества с онлайн-платежами: либо человек, которому принадлежит карта, сам отдаст деньги мошенникам, либо злоумышленники сами где-то возьмут реквизиты этой карты и с помощью этого уведут деньги вне зависимости от их владельца.
Первый вариант – это метод социальной инженерии, когда мошенник знает телефон жертвы и, например, представившись сотрудником банка, пытается выведать у нее реквизиты платежной карты – номер, данные и т.д.
Обезопасить себя можно с помощью виртуальных карт. По словам эксперта, их можно открыть во многих банках и переводить туда ровно такую сумму, которую в электронном виде должны списать.
“Разглашать номер вашей банковской карты тоже нельзя, ведь есть сервисы, для оплаты в которых не нужен даже CVV-код – достаточно знать номер карты и срок окончания ее действия”, – отметил Сергей Козлов.
Еще один популярный способ “отмывания” денег с карточек – подмена электронной страницы платежа.
“В случае подмены платежной страницы клиент думает, что он, например, платит за интернет 150 гривен, а деньги уходят мошенникам”, – рассказал директор Monopay.ua.
Чтобы избежать потери денег таким способом, нужно:
Кстати, партнер розыгрыша – платежный сервис 4bill запускает новую программу IPW – Individual Pay Way или индивидуальный способ оплаты. Многофункциональная программа предназначена не только для упрощения приема и отправки платежей, но и представляет собой готовое платежное решение нового поколения. Возможность получить IPW ограничено. Лишь 30 компаний, первыми оставившие заявку, в рамках этой программы получат от 4bill развернутую аналитику по своему бизнесу. Чтобы принять участие, заполните форму: https://bit.ly/2A32vxz.
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