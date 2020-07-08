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Какие специалисты больше всего востребованы на фрилансе (исследование)

Какие специалисты больше всего востребованы на фрилансе (исследование)

Украинские заказчики фриланс-услуг выбирают исполнителей на проект, поскольку для найма сотрудника в штат не хватает полной загрузки, а ценные кадры после опыта удаленной работы не спешат обратно в офис.

Об этом свидетельствует опрос фриланс-сервиса Freelancehunt.

«Украинский бизнес укрепляется в онлайне, поэтому спрос на IT-услуги растет уже несколько лет. К фрилансерам идут компании, сотрудники которых не справляются с объемами, или если нужно найти узкопрофильного специалиста под конкретный проект. Похожая ситуация наблюдается в рекламных и маркетинговых агентствах», — отметил основатель Freelancehunt Олег Топчий.

Сами заказчики выделяют несколько главных причин, по которым они обращаются к сторонним специалистам.

Почему клиенты выбирают фрилансеров:

  • из-за возможности выбрать исполнителя под отдельную задачу (61,5%);
  • на втором месте — мотив «отсутствие постоянной загрузки не позволяет нанять сотрудника в штат» (57,8%);
  • чуть более 40% работодателей понимают, что на сервисах фриланса можно найти ценных специалистов, которые не готовы идти в офис;
  • каждый третий из опрошенных обращается к фрилансерам, потому что их рабочие задачи довольно разносторонние и специфические.

61% заказчиков — ФЛП. Каждый третий — представитель малого и среднего бизнеса, число крупных компаний не превышает 4%.

Какие специалисты наиболее востребованы: программисты (26,8%), дизайнеры (21,4%), копирайтеры (19,3%), SEO и маркетинг (13,5%), переводчики (7,9%).

В первой десятке категорий также значатся: аудио/видео, мобильная разработка, консалтинг, системное администрирование и архитектура.

Справка Finance.ua:

  • Средняя заработная плата на фрилансе, по данным robota.ua, в марте, апреле и мае 2020 года: по вакансиям – 14 007 грн, по резюме – 10 000 грн.
  • По данным опроса платежной платформы Payoneer, украинские фрилансеры в среднем зарабатывают от $650 до $2100.
  • За 2019 год в Украине выросли не только средние зарплаты, но и гонорары фрилансеров – на 17%. В среднем специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тыс. гривен.
По материалам ITC.ua
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