Какие специалисты больше всего востребованы на фрилансе (исследование)

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Украинские заказчики фриланс-услуг выбирают исполнителей на проект, поскольку для найма сотрудника в штат не хватает полной загрузки, а ценные кадры после опыта удаленной работы не спешат обратно в офис.
Об этом свидетельствует опрос фриланс-сервиса Freelancehunt.
«Украинский бизнес укрепляется в онлайне, поэтому спрос на IT-услуги растет уже несколько лет. К фрилансерам идут компании, сотрудники которых не справляются с объемами, или если нужно найти узкопрофильного специалиста под конкретный проект. Похожая ситуация наблюдается в рекламных и маркетинговых агентствах», — отметил основатель Freelancehunt Олег Топчий.
Сами заказчики выделяют несколько главных причин, по которым они обращаются к сторонним специалистам.
Почему клиенты выбирают фрилансеров:
61% заказчиков — ФЛП. Каждый третий — представитель малого и среднего бизнеса, число крупных компаний не превышает 4%.
Какие специалисты наиболее востребованы: программисты (26,8%), дизайнеры (21,4%), копирайтеры (19,3%), SEO и маркетинг (13,5%), переводчики (7,9%).
В первой десятке категорий также значатся: аудио/видео, мобильная разработка, консалтинг, системное администрирование и архитектура.
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