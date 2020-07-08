Новые правила оценки жилья: риски новой системы

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В Украине вступили в силу новые правила оценки недвижимости. Об этом пишет budport.com.
1 июля должна была заработать оценка имущества без необходимости привлечения оценщика.
Каждый собственник имущества должен был получить возможность в режиме онлайн сформировать справку об оценке, которую принял нотариус при продаже недвижимого имущества. И все это должно быть в автоматическом режиме.
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Однако, когда назначенный срок наступил, Фонд госимущества Украины (ФГИУ) сообщил, что соответствующий электронный модуль не будет запущен в связи с отсутствием финансирования.
Здесь нужно принять во внимание, что тем же законом №354 с 1 июля 2020 года были ликвидированы “авторизованные электронные площадки”, которые использовались с середины 2018 года, и были фактически посредниками, которые зарабатывали на каждой оценке от 1 000 до 1 860 грн.
А значит, стоимость оценки имущества с начала этого года снова стала рыночной (существенно снизилась по сравнению с 2019 годом).
Пример. Для сравнения, еще в декабре 2019-го оценка обходилась украинцам примерно в 2300-2500 грн. Сейчас же, например, в Киеве – порядка 500 грн.
Так или иначе, на сегодня в области оценки пока что все остается по-старому, несмотря на то, что законодательство изменилось: для получения отчета необходимо обращаться к оценщику.
По прогнозам экспертов, несмотря на то, что за 7 месяцев модуль не был запущен, и неизвестно, разработаны ли необходимые подзаконные акты, а также учитывая борьбу с пандемией, ждать запуска автоматической оценки раньше осени не стоит.
Вопросы к будущей оценке. Вопрос оценки имущества долгое время был крайне заполитизирован и коррумпирован, говорят эксперты.
Неединичными были случаи оценки ликвидных промышленных объектов, хороших земельных участков и прочего едва ли не по 1 грн, если говорить прямо – по очень заниженной цене под конкретного покупателя. Это крайне удобно в случае, когда речь идет, скажем, о приватизации госимущества.
С одной стороны, очень удобный, казалось бы, правильный шаг, который, во-первых, убирает нечестных на руку хапуг, если таковые были задействованы в схеме оценки ранее, а со второй – очень упрощает жизнь владельцам имущества и покупателям.
Фактически без чужой помощи можно будет сгенерировать справку о рыночной стоимости объекта, которая будет действительна в течение 30 дней.
Но вместе с этим, говорят эксперты, до момента запуска остается несколько очень важных, принципиальных вопросов о механизме работы новой системы.
Не все знают, как правильно проверить коммуникации или оценить состояние внешних и внутренних стен, а также другие технические нюансы, спрятанные за марафетом.
Более того, в условиях жесткого и хаотичного рынка, когда о здравомыслии ценообразования на вторичке речи практически нет (все пытаются продать подороже), изучить реальное соотношение цена/качество с похожими объектами крайне сложно – банально сложно вычленить эти альтернативные варианты.
Манипуляции с оценкой. Есть опасение, что рыночная стоимость будет выше или ниже реальной, или оговоренной сторонами. Придется либо устно или письменно договариваться (лучше привлекать нотариуса и визировать обеим сторонам).
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