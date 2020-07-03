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В украинских интернет-магазинах теперь можно будет платить через Google Pay

В украинских интернет-магазинах теперь можно будет платить через Google Pay

ПриватБанк запустил возможность совершать покупки онлайн через Google Pay для пользователей более 12 000 украинских интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Компании, которые пользуются платежными сервисом LiqPay, теперь смогут проще принимать платежи через Google Pay на своих сайтах.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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«Возможность платежей на сайте или в онлайн-магазине может стать отличным поводом для спонтанной покупки, все происходит так же просто, как в оффлайне, – говорит руководитель направления диджитал продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина.

Как подключить:

  • дополнительная интеграция не нужна, Google Pay автоматически будет включен для всех клиентов LiqPay. Выключить или включить оплату по желанию всегда возможно в личном кабинете Мерчанта;
  • если на сайте есть кнопка “Оплатить через G Pay” – у вас есть возможность быстрой и безопасной оплаты онлайн с помощью сервиса Google Pay.

Чем это полезно:

  • наибольшим преимуществом этого решения является экономия времени, так как нет необходимости каждый раз заполнять длинные формы данных платежной карты, что сокращает время покупки и безопасно как для клиентов, так и для онлайн-продавца;
  • Google Pay позволяет легко и безопасно оплачивать покупки в магазинах, онлайн и в мобильных приложениях;
  • кроме платежных карт, в Google Pay можно хранить и использовать карты лояльности и подарочные карты, при этом все данные находятся в полной безопасности.

“Проводя оплату за услуги в Интернете, Google Pay не передает информацию о вашей кредитной карте продавцу, а если вы потеряли свой телефон, вы сможете удаленно заблокировать его с помощью дополнительного пароля или удалить все данные. Кроме того, вам не нужно отключать свою кредитную карту, потому что ее нет в вашем телефоне”, – сообщают в ПриватБанке.

По материалам Finance.UA
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