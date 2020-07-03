В украинских интернет-магазинах теперь можно будет платить через Google Pay

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ПриватБанк запустил возможность совершать покупки онлайн через Google Pay для пользователей более 12 000 украинских интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Компании, которые пользуются платежными сервисом LiqPay, теперь смогут проще принимать платежи через Google Pay на своих сайтах.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
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«Возможность платежей на сайте или в онлайн-магазине может стать отличным поводом для спонтанной покупки, все происходит так же просто, как в оффлайне, – говорит руководитель направления диджитал продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина.
Как подключить:
Чем это полезно:
“Проводя оплату за услуги в Интернете, Google Pay не передает информацию о вашей кредитной карте продавцу, а если вы потеряли свой телефон, вы сможете удаленно заблокировать его с помощью дополнительного пароля или удалить все данные. Кроме того, вам не нужно отключать свою кредитную карту, потому что ее нет в вашем телефоне”, – сообщают в ПриватБанке.
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