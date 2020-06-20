Биометрические платежи: успехи FacePay24 в Украине

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В сентябре 2019 года ПриватБанк запустил проект FacePay24, который позволяет пользователю оплачивать покупки лицом, не доставая при этом карту или смартфон. И за полгода сервисом воспользовались более 70 тыс. клиентов в 24 торговых точках.
Об этом рассказала Кристина Кармазина, руководитель e-commerce проектов, на вебинаре “FinUpDate: Выпуск 9. Цифровые платежи и правила безопасности на каждый день”. Участники вебинара не только узнали больше о платежных инструментах и как безопасно оплачивать покупки и осуществлять денежные переводы, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – 4bill, UFL.
По ее словам, портрет пользователя в FacePay24 таков: в основном зарегистрированные пользователи – это молодые люди, 70% из которых мужчины.
Как работает FacePay24:
Где можно платить лицом:
“Сейчас система FacePay24 работает с точностью распознавания в 88%. Ложные срабатывания составляют долю в 14%”, – поделилась итогами Кристина Кармазина.
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