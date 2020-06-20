0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Биометрические платежи: успехи FacePay24 в Украине

Биометрические платежи: успехи FacePay24 в Украине

В сентябре 2019 года ПриватБанк запустил проект FacePay24, который позволяет пользователю оплачивать покупки лицом, не доставая при этом карту или смартфон. И за полгода сервисом воспользовались более 70 тыс. клиентов в 24 торговых точках.

Об этом рассказала Кристина Кармазина, руководитель e-commerce проектов, на вебинаре “FinUpDate: Выпуск 9. Цифровые платежи и правила безопасности на каждый день”. Участники вебинара не только узнали больше о платежных инструментах и как безопасно оплачивать покупки и осуществлять денежные переводы, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – 4bill, UFL.

По ее словам, портрет пользователя в FacePay24 таков: в основном зарегистрированные пользователи – это молодые люди, 70% из которых мужчины.

Как работает FacePay24:

  • нужно пройти регистрацию в Приват24 – сделать 3 фото, выбрать карту, по которой дальше будут оплачиваться покупки, и сохранить настройки;
  • когда клиент приходит в магазин с установленной системой FacePay24, он фотографируется на кассе, которая потом отправляет эти фото в банк;

То, чего вы не знали о Приват24

  • банк распознает человека – сравнивает с той фотографией, которую делал пользователь при регистрации через Приват24. Если уровень распознания свыше 99%, банк проводит операцию с карты, привязанной к FacePay24, и отдает сигнал об этом на розницу.

Где можно платить лицом:

  • Hop Hey (2 магазина в Днепре);
  • Велика кишеня и Wellmart (11 и 7 магазинов соответственно);
  • Белый налив (1 отделение в Киеве);
  • Dinner’s (2 ресторана);
  • Таврия В (2 магазина в Одессе).

“Сейчас система FacePay24 работает с точностью распознавания в 88%. Ложные срабатывания составляют долю в 14%”, – поделилась итогами Кристина Кармазина.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.