Биометрические платежи: успехи FacePay24 в Украине

В сентябре 2019 года ПриватБанк запустил проект FacePay24, который позволяет пользователю оплачивать покупки лицом, не доставая при этом карту или смартфон. И за полгода сервисом воспользовались более 70 тыс. клиентов в 24 торговых точках.

Об этом рассказала Кристина Кармазина, руководитель e-commerce проектов, на вебинаре “FinUpDate: Выпуск 9. Цифровые платежи и правила безопасности на каждый день”. Участники вебинара не только узнали больше о платежных инструментах и как безопасно оплачивать покупки и осуществлять денежные переводы, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – 4bill, UFL.

По ее словам, портрет пользователя в FacePay24 таков: в основном зарегистрированные пользователи – это молодые люди, 70% из которых мужчины.

Как работает FacePay24:

нужно пройти регистрацию в Приват24 – сделать 3 фото, выбрать карту, по которой дальше будут оплачиваться покупки, и сохранить настройки;

когда клиент приходит в магазин с установленной системой FacePay24, он фотографируется на кассе, которая потом отправляет эти фото в банк;

банк распознает человека – сравнивает с той фотографией, которую делал пользователь при регистрации через Приват24. Если уровень распознания свыше 99%, банк проводит операцию с карты, привязанной к FacePay24, и отдает сигнал об этом на розницу.

Где можно платить лицом:

Hop Hey (2 магазина в Днепре);

Велика кишеня и Wellmart (11 и 7 магазинов соответственно);

Белый налив (1 отделение в Киеве);

Dinner’s (2 ресторана);

Таврия В (2 магазина в Одессе).

“Сейчас система FacePay24 работает с точностью распознавания в 88%. Ложные срабатывания составляют долю в 14%”, – поделилась итогами Кристина Кармазина.