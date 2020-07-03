Зеленский лично признался НАПК, что нарушил законодательство

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сведений о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Что это значит. В 2019 году семья президента получила средства за счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов.
Читайте также: Авто, поместья и подарки: НАПК начало мониторинг образа жизни чиновников
Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр такие сообщения не поступали.
Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.
Ранее стало известно, что 30 мая Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили более 28,6 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на газ для населения изменятся - СМИВчера, 14:02 - 8955 5
Кличко сообщил, планируют ли строительство ТРЦ вместо рынка "Петровка"Вчера, 13:20 - 1209 4
Автофиксация ПДД: оказалось, что штрафы можно не платитьВчера, 19:00 - 13200 3
Печатный станок и запуск экономики: Данилишин рассказал, что ожидает украинцевВчера, 12:00 - 18645 3
Президент поручил Минэнерго вывести шахтеров из кризисаВчера, 17:43 - 229 2
Печатный станок и запуск экономики: Данилишин рассказал, что ожидает украинцевВчера, 12:00 - 18645 3
Google предупреждает: Срочно удалите эти приложения со смартфонаВчера, 23:28 - 14408
Автофиксация ПДД: оказалось, что штрафы можно не платитьВчера, 19:00 - 13200 3
Тарифы на газ для населения изменятся - СМИВчера, 14:02 - 8955 5
ПриватБанк проиграл в судах Коломойскому: не может забрать 247 АЗС, переданные в лизингВчера, 11:44 - 5027 2
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 629
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 663 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4756 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1610
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1588 1