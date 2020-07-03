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Зеленский лично признался НАПК, что нарушил законодательство

Зеленский лично признался НАПК, что нарушил законодательство

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сведений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Что это значит. В 2019 году семья президента получила средства за счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов.

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Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр такие сообщения не поступали.

Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее стало известно, что 30 мая Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили более 28,6 млн грн.

По материалам Finance.UA
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