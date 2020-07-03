Авто, поместья и подарки: НАПК начало мониторинг образа жизни чиновников

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Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает применять мониторинг образа жизни чиновников.
Об этом сообщает пресс служба ведомства.
Что это значит: мониторинг поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали весьма скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают поместья, получают ценные подарки от ближайших родственников и т.д.
«Отныне Украина – среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 тысяч, ездит на «Мерседесе», теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства», – отметил Председатель НАПК Александр Новиков.
Какую информацию будет проверять НАПК:
Мониторинг будет производиться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.
Если НАПК установит несоответствие уровня субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам, это станет основанием для проведения полной проверки декларации.
Если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения, НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.
Напомним, последним днем подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных за 2019 год, было 30 июня.
Суд может назначить следующие наказания за декларирование недостоверных сведений:
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