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Авто, поместья и подарки: НАПК начало мониторинг образа жизни чиновников

Авто, поместья и подарки: НАПК начало мониторинг образа жизни чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает применять мониторинг образа жизни чиновников.

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Что это значит: мониторинг поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали весьма скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают поместья, получают ценные подарки от ближайших родственников и т.д.

«Отныне Украина – среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 тысяч, ездит на «Мерседесе», теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства», – отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Какую информацию будет проверять НАПК:

  • пользование объектами, которые не указаны в декларации;
  • сведения о полученных подарках;
  • приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы;

Мониторинг будет производиться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

Если НАПК установит несоответствие уровня субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам, это станет основанием для проведения полной проверки декларации.

Если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения, НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.

Напомним, последним днем ​​подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных за 2019 год, было 30 июня.

Справка Finance.ua:

Суд может назначить следующие наказания за декларирование недостоверных сведений:

  • штраф в размере 2500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это составляет 42 500 – 51 000 грн);
  • общественные работы на срок от 150 до 240 часов;
  • лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
По материалам Finance.UA
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