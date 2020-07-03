Авто, поместья и подарки: НАПК начало мониторинг образа жизни чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает применять мониторинг образа жизни чиновников.

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Что это значит: мониторинг поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали весьма скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают поместья, получают ценные подарки от ближайших родственников и т.д.

«Отныне Украина – среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 тысяч, ездит на «Мерседесе», теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства», – отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Какую информацию будет проверять НАПК:

пользование объектами, которые не указаны в декларации;

сведения о полученных подарках;

приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы;

Мониторинг будет производиться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

Если НАПК установит несоответствие уровня субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам, это станет основанием для проведения полной проверки декларации.

Если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения, НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.

Напомним, последним днем ​​подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных за 2019 год, было 30 июня.

Справка Finance.ua:

Суд может назначить следующие наказания за декларирование недостоверных сведений:

штраф в размере 2500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это составляет 42 500 – 51 000 грн);

общественные работы на срок от 150 до 240 часов;