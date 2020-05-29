Недвижимость, миллионы, ценные часы: Зеленский обнародовал декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год. Он и его семья заработали за год 26,6 млн гривен, его зарплата на должности составила 208 тысяч гривен.

Соответствующая декларация опубликована в электронном реестре НАЗК.

Зеленский задекларировал почти 4,5 млн гривен от продажи недвижимости в Киеве, зарегистрированной на жену Елену Зеленскую.

Президент остается владельцем нескольких торговых марок. Так, стоимость торговых марок Вечерний квартал и Рассмеши комика составляет 60 млн гривен, он получил роялти от их использования на сумму 548 тысяч гривен.

Также Зеленский получил 3,2 млн гривен за сдачу в аренду квартиры в Великобритании. Он имеет две квартиры в Королевстве на общую сумму почти на 44 млн гривен, и виллу в Италии стоимостью 88 млн гривен.

В его владении также есть несколько квартир в Киеве на общую сумму около 22,573 млн гривен, а также земельный участок в Иванковичах под Киевом общей стоимостью свыше 1,5 млн гривен.

Также Зеленский инвестировал в пять гостиничных номеров в Грузии, их строительство еще не завершено.

В декларации президента указано два автомобиля — Range Rover 2016 года стоимостью 4,7 млн гривен и Mercedes-Benz S 500 2014 года стоимостью 1,8 млн гривен.

На свою президентскую кампанию президент потратил 11,5 млн гривен как вклад в избирательный фонд, еще 567 тысяч гривен заплатил за консультации от компании PricewaterhouseCoopers.

Поездка в Оман оплачена за счет жены.

Владимир и Елена Зеленские владеют коллекцией элитных часов: Tag Heuer, Roleх, Graff, Piaget и Breguet, стоимость которых не указана.

Также они владеют государственными облигациями на свыше 5 млн гривен, а Елена Зеленская, к тому же, владеет акциями и корпоративными правами кипрской компании Aldorante Limited, а также является бенефициаром Film Heritage Inc (Белиз) и San Tommaso SRL (Италия).