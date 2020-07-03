Авиакомпания Flydubai возобновляет регулярные рейсы в Украину

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Авиакомпания Flydubai с 8 июля возобновляет регулярные рейсы в Украину.
Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.
Первый рейс, после отмены карантина из-за пандемии COVID-19, состоится 8 июля – в аэропорт Борисполь рейсом FZ 727 прилетит Boeing 737-800 Next Generation.
График: рейсы Дубай-Киев будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
Стоимость билетов в одну сторону: самые дешевые билеты из Киева в Дубай на момент написания новости обойдутся 214 грн, обратно – в 226 грн.
Забронировать билеты можно на сайте авиаперевозчика.
Скриншот из flydubai.com
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