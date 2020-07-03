Авиакомпания Flydubai возобновляет регулярные рейсы в Украину

Авиакомпания Flydubai с 8 июля возобновляет регулярные рейсы в Украину.

Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

Первый рейс, после отмены карантина из-за пандемии COVID-19, состоится 8 июля – в аэропорт Борисполь рейсом FZ 727 прилетит Boeing 737-800 Next Generation.

График: рейсы Дубай-Киев будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость билетов в одну сторону: самые дешевые билеты из Киева в Дубай на момент написания новости обойдутся 214 грн, обратно – в 226 грн.

Забронировать билеты можно на сайте авиаперевозчика.



Скриншот из flydubai.com

Справка Finance.ua

Ryanair и Swiss также возобновили регулярные полеты в Киев после 3-месячного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.

Wizz Air в начале июля запустил два ранее анонсированных новых маршрута из Харькова в Берлин и Таллинн.

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