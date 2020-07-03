0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Авиакомпания Flydubai возобновляет регулярные рейсы в Украину

Авиакомпания Flydubai возобновляет регулярные рейсы в Украину

Авиакомпания Flydubai с 8 июля возобновляет регулярные рейсы в Украину.

Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

Первый рейс, после отмены карантина из-за пандемии COVID-19, состоится 8 июля – в аэропорт Борисполь рейсом FZ 727 прилетит Boeing 737-800 Next Generation.

График: рейсы Дубай-Киев будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость билетов в одну сторону: самые дешевые билеты из Киева в Дубай на момент написания новости обойдутся 214 грн, обратно – в 226 грн.

Забронировать билеты можно на сайте авиаперевозчика.


Скриншот из flydubai.com

Справка Finance.ua

  • Wizz Air в начале июля запустил два ранее анонсированных новых маршрута из Харькова в Берлин и Таллинн.

Любите путешествовать? Тогда вы знаете, что без кредитной карты за границей сложно. Портал Finance.ua подобрал для вас лучшие предложения по кредитным картам.

Кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.